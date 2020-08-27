НБА объявила о переносе матчей из-за бойкота игроков

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) выступила с заявлением относительно бойкота некоторыми командами матчей плей-офф.

Об этом сообщает пресс-служба НБА. Все матчи, запланированные на сегодня, были перенесены на более поздний срок.

В ночь с 26 на 27 августа мск должны были состояться пятые матчи в сериях плей-офф первого раунда между «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахомой Сити Тандер», а также «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блейзерс».

Причиной бойкота матчей игроками стали неправомерные действия полиции в отношении афроамериканца Джейкоба Блейка. Стражи правопорядка выстрелили 29-летнему жителю штата Висконсин в спину, в результате чего он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» и «Оклахома» намерены бойкотировать матч плей-офф НБА.