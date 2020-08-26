Источник: «Хьюстон» и «Оклахома» намерены бойкотировать матч плей-офф НБА
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Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Причиной бойкота стала стрельба полицейских в спину афроамериканца Джейкоба Блейка, жителя города Кеноша в штате Висконсин. В настоящее время он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Полицейские утверждали, что он был вовлечён в инцидент, связанный с домашним насилием.
Пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон» — «Оклахома» должен состояться 27 августа в 1:30 мск.
Ранее баскетболисты «Милуоки» не вышли на матч плей-офф НБА против «Орландо».