Источник: «Хьюстон» и «Оклахома» намерены бойкотировать матч плей-офф НБА

Игроки «Хьюстон Рокетс» и «Оклахомы Сити Тандер» намерены бойкотировать пятый матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации из-за стрельбы полиции по афроамериканцу в штате Висконсин.

Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Причиной бойкота стала стрельба полицейских в спину афроамериканца Джейкоба Блейка, жителя города Кеноша в штате Висконсин. В настоящее время он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Полицейские утверждали, что он был вовлечён в инцидент, связанный с домашним насилием.

Пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон» — «Оклахома» должен состояться 27 августа в 1:30 мск.

Ранее баскетболисты «Милуоки» не вышли на матч плей-офф НБА против «Орландо».