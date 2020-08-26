Баскетболисты «Милуоки» не вышли на матч плей-офф НБА c «Орландо»

Игроки «Милуоки Бакс» не вышли на пятый матч серии плей-офф первого раунда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик».

Об этом сообщает обозреватель Эдриан Войнаровски в Twitter. По информации источника, это может быть связано с протестом игроков против насилия полиции над афроамериканским населением. Представители НБА находятся рядом с раздевалкой «Милуоки», но пока не заходят внутрь. Игроки «Орландо», разминавшиеся перед началом встречи, также покинули паркет.

Счёт в серии между «Бакс» и «Мэджик» 3:1 в пользу «Милуоки». НБА доигрывает сезон в закрытом кампусе в Орландо.

Ранее Яннис Адетокунбо был признан лучшим защищающимся игроком сезона-2019/20 в НБА.