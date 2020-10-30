Казанский прокомментировал ситуацию с шуткой о Тедеско

Комментатор Денис Казанский высказался на тему произнесённой им шутки о главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско.

«О чём подумал, когда произносил шутку про отсечение головы Тедеско? Что это самая катастрофически плохая шутка, которая только может быть. Но рубрика называется «Лига плохих футбольных шуток», это уже устоявшийся жанр не только в спортивном сегменте», — приводит слова Казанского журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Он отметил, что в передаче и до этого встречались подобные шутки и он не всегда с ними согласен, как и в этом случае, но в данном формате участники иногда вообще видят эти шутки впервые, а пишут их комментаторы не обязательно сами, этим занимается большая команда.

«Это коллективное творчество. Мы жутко «шутили» про все команды. Как бы отреагировал на шутку в свой адрес? Честно, абсолютно спокойно. У людей разный вкус к юмору, у него есть разные грани. Если бы пошутили так про меня, ничего бы страшного со мной не произошло», — добавил Казанский.

В передаче «Коммент.Шоу» на YouTube от Казанского прозвучала шутка: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева». Позднее в «Спартаке» посчитали шутку оскорбительной и выразили намерение направить жалобу по этому поводу.

Ранее Константин Генич отреагировал на жалобу «Спартака» на шутку о Тедеско.