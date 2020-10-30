Генич отреагировал на жалобу «Спартака» на шутку о Тедеско

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Комментатор Константин Генич высказал мнение о реакции московского футбольного клуба «Спартак» на шутку в адрес главного тренера команды Доменико Тедеско.
Генич отреагировал на жалобу «Спартака» на шутку о Тедеско
  • Twitter
  • © GenichK

«Первое место прилично давит на «Спартак». Направит жалобу из-за шутки! Футбольный мир сошёл с ума», — написал Генич в своём Twitter.

После 12 туров «Спартак» занимает первое место в Российской премьер-лиге, набрав 27 очков.

Ранее «Спартак» отреагировал на шутку комментатора Дениса Казанского о Тедеско. В передаче «Коммент.Шоу» на YouTube от Казанского прозвучала шутка: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

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