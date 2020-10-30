«Спартак» отреагировал на шутку комментатора Казанского о Тедеско
- РИА Новости
«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе «Коммент.Шоу» в клубе не оценили и посчитали оскорбительной», — приводит слова Фетисова журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.
По его словам, клуб собирается направить письмо в адрес руководства телеканала «Матч ТВ» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга, а также обратиться в саму программу с просьбой принести публичные извинения немецкому специалисту.
В передаче «Коммент.Шоу» на YouTube от Казанского прозвучала шутка: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».
Ранее Тедеско ответил на обвинение «Краснодара» в судейской поддержке «Спартаку».