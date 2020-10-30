Тедеско ответил на обвинение «Краснодара» в судейской поддержке «Спартаку»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, сделанное после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (3:1).
Тедеско ответил на обвинение «Краснодара» в судейской поддержке «Спартаку»
  • РИА Новости

«Они могут говорить всё, что думают. Я не обижаюсь. Всегда обидно проигрывать. Мы тоже обижаемся, но стремимся искать причину в себе. В прошлом году я тоже жаловался на решения арбитров. Поверьте, это не лучшее поведение с моей стороны. Мы отлично провели первый тайм. Забили два, могли забить и третий. Мы рады и горды, что одержали победу в таком непростом матче. Люди постоянно хотят раскачать нашу лодку, но мы стараемся обращать эту энергию в положительное русло. «Спартак» должен волновать всех вне зависимости от своей позиции. Мы чисты перед всеми и самими собой, играем на пределе своих возможностей», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

«Краснодар» после окончания матча опубликовал заявление, в котором акцентировал внимание на ряде спорных эпизодов, в которых судейские решения были на стороне «Спартака».

Ранее Тедеско опроверг слухи о своём желании вернуться в Бундеслигу.

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