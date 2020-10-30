Тедеско опроверг слухи о своём желании вернуться в Бундеслигу

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слухи о своём возможном уходе и переезде в Бундеслигу.
Тедеско опроверг слухи о своём желании вернуться в Бундеслигу
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«Для меня большая честь быть тренером «Спартака». Слухи о том, что я хотел уйти в Бундеслигу, несостоятельны. Если бы я хотел, то мог это сделать уже три раза. Первый раз было предложение после «Шальке», потом была возможность перейти туда перед «Спартаком», и третья возможность была этим летом. Все слухи про Бундеслигу несостоятельны. Быть в «Спартаке» — моё желание и решение. Команда справляется со сложностями. Не понимаю, откуда эта информация. Прошёл слух, что идёт изнутри клуба, однако я не обращаю внимания и команда продолжает состязание», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

В настоящее время «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея 27 очков после 12 туров.

Ранее Тедеско высказался о кадровой ситуации в «Ростове».

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