Тедеско высказался о кадровой ситуации в «Ростове»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о готовности своей команды, а также о предстоящем сопернике красно-белых — «Ростове».
Тедеско высказался о кадровой ситуации в «Ростове»
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«Наша команда хорошо восстановилась. Матч в Красноярске был трудным, но это было на прошлой неделе. У ребят из основного состава было больше времени перед «Краснодаром». Это позволило нам провести полный цикл подготовки. Сегодня все будут в строю и будут готовы к предстоящему матчу с «Ростовом». Они потеряли несколько игроков, но остаются хорошей командой. Быстрые и хорошие футболисты пришли в команду, их стиль не поменялся. Они продолжают высоко прессинговать, могут перестроиться в защите. У них достаточно агрессивный стиль», — сказал Тедеско на пресс-конференции

Матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 31 октября. Начало — в 16:30 мск. 

Ранее Максименко заявил, что эмоции Тедеско заряжают «Спартак».

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