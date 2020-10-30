Максименко: эмоции Тедеско заряжают «Спартак»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, как изменилась команда под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско.

«За год случалось всякое. Прошлый сезон стал переходным: где-то нам не хватало стабильности, в каких-то матчах случались необязательные потери очков. Сейчас хотим всё исправить. Мы стали злее после неудач, да и просто забыли прошлый сезон, полностью сконцентрировались на новых задачах. Конечно, и единения заметно больше! Прошлый сезон, по сути, ушёл на то, чтобы команду собрать. Тренер тоже поменялся, надо было притереться. Эмоции Тедеско? Да, они заражают! Я не всегда понимаю, что он говорит на итальянском или немецком, однако его поведение никого не оставит равнодушным. Тренер — эмоциональный человек, но при этом он сильный специалист, хорошо подкован тактически», — цитирует Максименко пресс-служба «Спартака».

Московский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая на два очка столичный ЦСКА.

Ранее агент заявил, что конкурентов за Кокорина у «Спартака» не было.