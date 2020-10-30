Агент: конкурентов за Кокорина у «Спартака» не было

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Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко рассказал о переходе в «Спартак» российского форварда Александра Кокорина .
Агент: конкурентов за Кокорина у «Спартака» не было

«Спартак» — это единственный клуб, который был готов его брать и заплатить такие деньги. Там не было конкуренции. Других предложений на рынке не было вообще. «Динамо» сделало предложение на $1,5 млн, услышало про $3 млн и вышло, «Рубин» тоже вышел. «Локомотив», увидев, что надо давать агентские и подъёмные, тоже отказался. Был один клуб, который боролся за Кокорина, — это ФК «Сочи». Президент клуба — представитель очень влиятельной семьи в России, в частности в РЖД. Он мог просить «Локомотив» не брать Кокорина, но это не давление, а борьба за футболиста. Каждый использует те преимущества, которые имеет. Поэтому если бы была настоящая политическая установка по Кокорину, она бы не миновала и «Спартак», — цитирует Ткаченко «Спорт-экспресс».

29-летний форвард примкнул к «Спартаку» на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее Степашин объяснил отказ «Динамо» вернуть Кокорина.

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