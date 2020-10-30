В «Коммент.Шоу» извинились за шутку о Тедеско
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«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске «Коммент.Шоу» могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Хотим принести извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», — говорится в сообщении Instgram-аккаунта передачи.
Кроме того, отмечается, что у авторов шутки не было цели оскорбить Тедеско и болельщиков команды.
В передаче «Коммент.Шоу» на YouTube от Казанского прозвучала шутка: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева». Позднее в «Спартаке» посчитали шутку оскорбительной и выразили намерение направить жалобу по этому поводу.
Ранее Казанский прокомментировал ситуацию с шуткой о Тедеско.