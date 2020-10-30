В «Коммент.Шоу» извинились за шутку о Тедеско

YouTube-канал «Коммент.Шоу» принёс извинения за шутку комментатора Дениса Казанского о главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско.

«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске «Коммент.Шоу» могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Хотим принести извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», — говорится в сообщении Instgram-аккаунта передачи.

Кроме того, отмечается, что у авторов шутки не было цели оскорбить Тедеско и болельщиков команды.

В передаче «Коммент.Шоу» на YouTube от Казанского прозвучала шутка: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева». Позднее в «Спартаке» посчитали шутку оскорбительной и выразили намерение направить жалобу по этому поводу.

Ранее Казанский прокомментировал ситуацию с шуткой о Тедеско.