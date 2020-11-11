Комиссар НХЛ рассказал о возможных форматах нового сезона

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Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн рассказал о вариантах проведения нового сезона в условиях пандемии коронавируса.
Комиссар НХЛ рассказал о возможных форматах нового сезона
  • Reuters
  • © Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

«Возможно, будет проводиться много матчей подряд, без путешествий. После чего можно будет вернуться домой на неделю и побыть с семьёй. У нас будут наши протоколы тестирования. Это будет не так эффективно, как «пузырь», но мы считаем, что если пойдём этим путём, то сможем минимизировать риски до той степени, в которой это будет практично и разумно. Мы не собираемся перемещать все семь канадских клубов в США и потому должны искать альтернативные способы. Возможно, будет лучше, если мы составим планируемый сокращённый график географически ориентированным, в большей степени основанным на дивизионах, чтобы не иметь дела с дальними переездами. Пока мы находимся в середине работы над нашим возвращением в игру. Наша цель — вернуться к обычному графику начиная со следующей осени», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

Прошлый сезон НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, был доигран в двух закрытых кампусах — в канадских Эдмонтоне и Торонто. 24 команды возобновили сезон сразу со стадии плей-офф.

Ранее Панарин был признан лучшим крайним форвардом НХЛ.

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