Овечкин: в России тебя ждут и любят, а в Америке ты занимаешь чьё-то место

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о начале карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«У меня была мечта играть в НХЛ. Понятное дело, если бы у меня ничего не получилось, я бы там не сидел и полетел домой. Когда приехал, я знал по-английски 20 слов. Ты приезжаешь в Америку, ты не знаешь языка, у тебя ни друзей, никого. Живёшь десять дней у генерального менеджера, который по-русски вообще не понимает, а ты по-английски. Ты на завтрак встаёшь и не можешь объяснить, как называются хлопья по-английски. Но когда первый год прошёл, я летел домой: «Аэрофлот», принесли борщ, два чёрненьких хлебушка — взял, понюхал… Домой. «Девушка, а можно, пожалуйста, ещё два кусочка?» В то время, конечно, жизнь там была совсем другой. Приезжаешь в Россию — и понимаешь, что тебя здесь ждут и любят. А приезжал туда — понимал, что просто едешь на работу и занимаешь там чужое место», — сказал Овечкин в подкасте у Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.

Российский форвард был выбран под первым номером на драфте 2004 года. За «Вашингтон» Овечкин выступает с 2005 года.

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