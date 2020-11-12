Овечкин о сравнениях с Джорданом: где Майкл, а где я

Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о документальном сериале The Last Dance о легендарном баскетболисте Майкле Джордане и рассказал, как относится к сравнениям с ним.

«Я считаю, это один из самых лучших спортивных проектов, да и вообще мировых. Каждый раз, когда выходила новая серия, я закрывался в комнате, потому что у меня жена была беременна. Брат любит баскетбол, но почему-то ему не понравилась первая серия. Вот я закрывался, сидел там. Это история, тем более когда ты спортсмен, ты понимаешь, чего достиг этот человек, и он начинает рассказывать про свою жизнь, как проходило всё, как двигался после неудач. Очень прикольно», — рассказал Овечкин на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Он также рассказал, ассоциирует ли себя с Джорданом.

«Где Майкл, а где я. Я самый великий спортсмен России? Да нет. Когда закончу, там можно будет обсуждать, а сейчас зачем», — добавил Овечкин.

35-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз», обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», а также трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России, с которой он также завоевал два серебра и четыре бронзы мировых первенств.

57-летний Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» и двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Ранее сообщалось, что Овечкин сопоставил свой уровень игры в хоккей с Месси в футболе.