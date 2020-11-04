Овечкин допустил, что сезон в НХЛ может не стартовать

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о ситуации с предстоящим сезоном Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Информации о начале нового сезона нет. Люди в окружении говорят о том, что и в прессе. Возможно, старт будет после Нового года, может быть, он будет укороченный, возможно, что его вообще не будет. Пока поддерживаю форму. Для нас будет лучше, если мы узнаем о старте сезона пораньше. Отдыхать надоело», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Предыдущий сезон, прерывавшийся из-за пандемии коронавирусной инфекции, завершился 29 сентября. Предварительно старт нового сезона запланирован на 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что НХЛ на неопределённый срок перенесла «Зимнюю классику» и Матч всех звёзд.