НХЛ на неопределённый срок перенесла «Зимнюю классику» и Матч всех звёзд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о переносе на неопределённый срок «Зимней классики» и Матча всех звёзд.

Как сообщает пресс-служба лиги, такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.

«Зимняя классика» должна была пройти 1 января на бейсбольном стадионе Target Field в Миннеаполисе. На катке под открытым небом должны были сыграть «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

Уикенд всех звёзд НХЛ был запланирован на 29—30 января на арене клуба «Флорида Пантерз» — BB&T Center.

Ранее сообщалось, что новый сезон НХЛ планируется начать 1 января 2021 года.