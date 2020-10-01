Парад на воде, встреча с семьями и выступление Кучерова: как «Тампа-Бэй» отпраздновала победу в Кубке Стэнли

«Тампа-Бэй» провела чемпионский парад после победы в Кубке Стэнли. Игроки лучшей команды НХЛ встретились с семьями сразу после прилёта в родной город, а на следующий день устроили заплыв по реке вместе с выигранным трофеем. После этого хоккеисты продолжили праздновать на футбольном стадионе вместе с болельщиками.

Спустя два дня после шестого матча финала «Тампа-Бэй Лайтнинг» провела чемпионский парад и наконец-то встретилась с болельщиками, которые последние два месяца всеми силами переживали за свой любимый клуб.

Торжества начались сразу после прилёта команды из Эдмонтона. В аэропорту хоккеистов и тренеров встречали члены их семей, болельщики и мэр Тампы Джейн Кастор. Игроки впервые за долгое время увидели своих родственников вживую, так как с момента возобновления сезона им приходилось жить в «пузыре» и соблюдать строжайшие меры безопасности. Жёны и дети принялись обниматься с победителями прямо у трапа самолёта, доставившего команду домой вместе с кубком Стэнли.

Family reunion day. 💙 pic.twitter.com/Eh3KNSMLE0 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 30, 2020

После столь тёплого приёма игроки «Тампы» отправились на ретроавтобусах с открытыми окнами в сторону своего родного стадиона «Амали Арена». Процессия продвигалась по улицам города, и у большинства болельщиков был шанс увидеть своих кумиров ещё до официального парада. Защитник Кевин Шаттенкирк воспользовался этой паузой, чтобы посадить в кубок Стэнли своего годовалого сына и сделать одно из самых милых фото этого сезона.

На арене команда встретилась с сотрудниками и спонсорами клуба. Капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал, каково было провести больше двух месяцев взаперти и при этом стать лучшей командой НХЛ.

«Выиграть Кубок Стэнли при таких обстоятельствах очень сложно. Возможно, сложнее всего. Нашим родным и близким пришлось многим пожертвовать, чтобы мы смогли осуществить нашу мечту. Вы видите, как мы играем, но не всегда знаете, что происходит за кулисами. Сплочённость этой команды — благодаря ей мы сейчас отмечаем победу в плей-офф. Мы очень рады, что можем поделиться нашей радостью с вами. Давайте веселиться!» — сказал Стэмкос, отыгравший из-за травмы меньше трёх минут в плей-офф.

Чемпионский парад был назначен на следующий день. В условиях пандемии его пришлось проводить по не совсем стандартному сценарию. Игроки собирались поехать на катерах по реке Хиллсборо и продолжить празднование на футбольном стадионе «Реймонд Джеймс Стэдиум», куда разрешалось прийти болельщикам. Правда, от них требовалось соблюдать социальную дистанцию, и поэтому в продажу поступило всего лишь 16 тыс. билетов. Все они сразу же были раскуплены.

Для перевозки команды было выбрано несколько судов. Болельщикам не разрешалось присоединяться к торжествам на воде, однако многие этот запрет не соблюдали и следовали за хоккеистами на своих катерах и водных мотоциклах. Тем, у кого не было своего водного транспорта, оставалось наблюдать за процессией с берега. Всё происходившее слегка напоминало проведение «Гаспариллы» — пиратского фестиваля, проходящего ежегодно в заливе Тампа вот уже более века.

Во время парада игроки передавали друг другу кубок Стэнли с лодки на лодку, демонстрируя его фанатам. Стэмкос даже выпил шампанское из него, стоя прямо на борту лодки. Затем он погрузил трофей на водный мотоцикл Алекса Киллорна, предварительно тоже напоив одноклубника, и поехал вместе с ним по реке. Скутер нападающего во время паузы в сезоне стал известен на всю Тампу — на нём Киллорн ездил по городу, чтобы брать интервью у одноклубников и других спортсменов.

После парада на воде «Тампа-Бэй» прибыла на стадион и поднялась на сцену вместе с выигранными трофеями. Владелец клуба Джефф Виник хотел произнести поздравительную речь, но у него это не получилось. Когда он упомянул гол Никиты Кучерова в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», россиянин сам вышел к трибуне и начал поить Виника пивом. Заведя этим толпу, он прокричал: «Это лучший человек в Тампе! Это лучший человек во всей Америке!» и расцеловал его в щёку. Потом Кучеров ещё не раз прерывал речь владельца «Тампы-Бэй», радуя болельщиков своим весельем.

L E G E N D A R Y. 🏆@86kucherov | #StanleyCuppic.twitter.com/zv8yVgsmkb — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) October 1, 2020

Теперь кубок Стэнли будет отдан в распоряжение игрокам, чтобы по устоявшейся традиции они могли провести с ним целый день так, как им захочется. Все последние годы трофей обязательно приезжал в Россию, так как его выигрывал кто-то из отечественных хоккеистов. Но в этот раз традиция может быть нарушена. Защитник Михаил Сергачёв и вратарь Андрей Василевский рассказали в «Вечернем Урганте», что хотят доставить кубок Стэнли в свои родные города, но пока что этот вопрос не решён.

«Я воспитанник уфимской школы, поэтому без вопросов везу его в Уфу. Но сейчас в связи с пандемией неизвестно, дадут ли нам кубок вообще или нет», — сказал Василевский.

«А я привезу его в Нижнекамск. Но кубок охраняют два человека из Канады. Они сказали, что если в стране есть двухнедельный карантин, то туда его не повезут. Сейчас этот вопрос решается. Надеюсь, разрешат привезти, потому что это большое счастье для всех российских фанатов, особенно в Нижнекамске», — добавил Сергачёв.