Третьяк считает, что Кучеров должен был получить «Конн Смайт Трофи»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал мнение, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров должен был получить приз самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги — «Конн Смайт Трофи».

«Я думаю, что Василевский и Кучеров могли бы претендовать на приз самому ценному игроку плей-офф. Не хочу говорить, что Хедман не заслуживает, но я думал, что приз получит Кучеров. Кучеров набрал больше всех очков в плей-офф, по результатам он должен был быть лучшим. Но это уже не нам решать», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Приз самому ценному игроку плей-офф достался шведскому защитнику «Тампы» Виктору Хедману. Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7 + 27) очка.

Ранее отец Василевского заявил, что Хедман заслужил выиграть «Конн Смайт Трофи».