Отец Василевского заявил, что Хедман заслужил выиграть «Конн Смайт Трофи»

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Андрей Василевский — старший, отец голкипера клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, после победы команды в Кубке Стэнли заявил, что шведский защитник Виктор Хедман заслужил награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ — «Конн Смайт Трофи».
Отец Василевского заявил, что Хедман заслужил выиграть «Конн Смайт Трофи»
  • Reuters

«Виктор однозначно заслужил. Понимаете, там все заслуживают. Организаторы посчитали, что самый достойный — Хедман. Когда он на поле, это что-то… Ведущий защитник, видно, что нить игры в его руках. У него игра совершенная. Он защитник-совершенство. Виктор однозначно заслужил!» — цитирует Василевского-старшего Sport24.

По его мнению, ничего страшного, что его сын не выиграл награду, Хедман много лет доказывал свой класс. 

«У моего сына всё ещё впереди. Самое главное, что «Тампа» выиграла кубок! Это главный трофей в карьере хоккеиста. Правильно Андрей сказал в прошлом году, что с удовольствием поменял бы «Везину» на Кубок Стэнли. Так в итоге и произошло», — добавил отец голкипера «Тампы».

«Тампа» победила «Даллас Старз» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и выиграла серию — 4:2. Таким образом, обладателями Кубка Стэнли стали российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Александр Волков.

Ранее Антон Худобин ответил на вопрос о своём будущем в «Далласе».

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