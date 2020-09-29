Худобин ответил на вопрос о своём будущем в «Далласе»

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Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин ответил на вопрос о своём будущем после поражения в финальной серии Кубка Стэнли от «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Худобин ответил на вопрос о своём будущем в «Далласе»
  • Reuters

«Ребята, давайте я сначала переварю всё то, что с нами произошло. Мы переварим весь этот плей-офф. Думаю, у меня впереди будет парочка переговоров с «Далласом». Тогда будет можно отвечать на какие-то вопросы. А пока сказать нечего. И сейчас об этом вообще не думаю. Мы только что закончили сезон. Не так, как хотели бы. И я отвечу на ваш вопрос немного позже», — приводит слова Худобина пресс-служба НХЛ.

«Тампа» победила «Даллас Старз» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и выиграла серию — 4:2. Таким образом, обладателями Кубка Стэнли стали российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Александр Волков.

Ранее сообщалось, что четыре российских хоккеиста «Тампы» сделали общее фото с Кубком Стэнли.

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