Кучеров стал третьим по итогам голосования за самого ценного игрока плей-офф НХЛ
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Об этом сообщается на сайте Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).
До этого было объявлено, что обладателем «Конн Смайт Трофи» был признан защитник «Тампы» Виктор Хедман, а второе место в голосовании занял форвард команды Брейден Пойнт.
Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7 + 27) очка.
«Тампа» победила «Даллас Старз» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и выиграла серию — 4:2. Таким образом, обладателями Кубка Стэнли стали российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Александр Волков.
Ранее Кучеров поднял Кубок Стэнли над головой по прибытии в Тампу.