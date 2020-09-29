Дэйли считает, что без россиян «Тампа» не выиграла бы Кубок Стэнли

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Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказал мнение о роли российских игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» в завоевании командой Кубка Стэнли.
Дэйли считает, что без россиян «Тампа» не выиграла бы Кубок Стэнли
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Я рад, что всё закончилось, и рад, что мы смогли вручить главный трофей. Я не уверен, что хотел бы проведение плей-офф в двух городах повторить, но горжусь тем, что все остались привержены цели. Несомненно, российские игроки «Тампы» сыграли решающую роль в успехе команды. Без них они бы не выиграли кубок», — приводит слова Дэйли ТАСС.

В составе «Тампы» играют четверо российских хоккеистов: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Александр Волков и Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром плей-офф — 34 (7 + 27) очка.

Ранее сообщалось, что, по мнению Владислава Третьяка, Кучеров должен был получить «Конн Смайт Трофи».

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