Дэйли считает, что без россиян «Тампа» не выиграла бы Кубок Стэнли
- © Tomi Hänninen/Newspix24
- globallookpress.com
«Я рад, что всё закончилось, и рад, что мы смогли вручить главный трофей. Я не уверен, что хотел бы проведение плей-офф в двух городах повторить, но горжусь тем, что все остались привержены цели. Несомненно, российские игроки «Тампы» сыграли решающую роль в успехе команды. Без них они бы не выиграли кубок», — приводит слова Дэйли ТАСС.
В составе «Тампы» играют четверо российских хоккеистов: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Александр Волков и Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром плей-офф — 34 (7 + 27) очка.
Ранее сообщалось, что, по мнению Владислава Третьяка, Кучеров должен был получить «Конн Смайт Трофи».