Радость Василевского, сигара Сергачёва и шутка Кучерова: как хоккеисты «Тампа-Бэй» отмечали победу в Кубке Стэнли

Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский назвал победу над «Далласом» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли самой важной в карьере. А после финальной сирены он обменялся рукопожатиями с голкипером соперника Антоном Худобиным, который поздравил соотечественника с завоеванием трофея. Между тем лучший бомбардир плей-офф Никита Кучеров вместе с Алексом Киллорном в шутку сорвали пресс-конференцию партнёров по команде, а защитник Михаил Сергачёв выкурил сигару в чемпионской раздевалке. RT рассказывает, как хоккеисты «Лайтнинг» отмечали завоевание трофея.

Победа «Тампы-Бэй» в финале Кубка Стэнли над «Далласом» стала логичным завершением сезона. «Лайтнинг» 16 лет шли к этому успеху и сделали правильные выводы из провала в прошлогоднем плей-офф. Тогда подопечные Джона Купера выиграли регулярный чемпионат, но уступили «Коламбусу» в четырёх матчах в первом же раунде Кубка Стэнли.

Отечественных любителей хоккея особенно порадовал тот факт, что обладателями трофея во вторник стали сразу четыре россиянина: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающие Никита Кучеров с Александром Волковым.

При этом Кучеров занял первое место в гонке бомбардиров турнира на вылет, а для Василевского последний матч финальной серии с «Далласом» стал первым без пропущенных шайб в плей-офф НХЛ в карьере.

«Пора было сделать хотя бы один шат-аут, не находите? Уже сказал ребятам в раздевалке: благодарен им за то, как здорово все сегодня сыграли. Позволили соперникам создать всего несколько опасных моментов. Очень благодарен им за сегодняшний «сухарь», который случился в самом важном матче за всю нашу жизнь», — сказал Василевский на послематчевой пресс-конференции.

Неудивительно, что после финальной сирены партнёры Андрея по команде, сбросив с себя шлемы и отшвырнув в сторону клюшки, помчались именно к нему. В свою очередь, Кучеров просто держался за голову, не веря в происходящее.

THE MOMENT WE BECAME CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/B6g0ctLsxc — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020

Показала камера и лица хоккеистов «Далласа». Многие из них без сил опустились на лёд. Они имели возможность сенсационно завоевать трофей, но и без того совершили чудо, добравшись до финала. А главным творцом этого чуда выступил ещё один российский вратарь Антон Худобин. Один из самых запоминающихся моментов послематчевого рукопожатия — пересечение двух отечественных голкиперов. Они перебросились парой слов, и Антон нашёл в себе силы поздравить соотечественника.

«Я всех уважаю. Это мужской спорт. То, что происходит на льду, остаётся на льду. И неважно, на каком языке вы разговариваете. Вообще-то перед матчем ты собираешься на войну. Но когда всё заканчивается, возвращаешься к нормальной человеческой жизни. Я просто поздравил Василевского. Не так легко выиграть Кубок Стэнли. Это очень тяжёлый трофей. Но, наконец-то, они это сделали. Поэтому с моей стороны были только поздравления», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

An unbelievable series and nothing but respect



Congratulations @TBLightning on winning the Stanley Cup 🤝 pic.twitter.com/F67KTgcYCt — Dallas Stars (@DallasStars) September 29, 2020

Следом хоккеисты «Тампы», наконец, получили Кубок. Причём комиссар лиги Гэри Беттмен вопреки коронавирусному регламенту позволил поучаствовать в церемонии всей команде.

«Считаю, это был замечательный жест со стороны Беттмена. Мы просидели в этом «пузыре» 65 дней. Знаю, что хоккеистов было 28, но всего нас тут 52 человека, и по-моему, просто здорово, что все мы смогли поучаствовать во вручении Кубка», — отметил Купер.

Первым над головой трофей поднял капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, из-за травмы проведший в плей-офф лишь один матч.

«До сих пор не верится в то, что произошло. Я горжусь каждым игроком в этой команде. За ними было очень интересно наблюдать. Они меня вдохновляли. Сложно сейчас подбирать слова… Это поразительно», — заявил Стэмкос.

Далее трофей из рук капитана перешёл к шведскому защитнику Виктору Хедману, который был признан самым ценным хоккеистом плей-офф. Позже он выступил перед журналистами с эмоциональной речью.

«Даже представить себе не мог, что в один прекрасный день выиграю Кубок Стэнли. Это мечта, это сон — настолько нереальные сейчас ощущения. Это то, о чём ты мечтаешь, играя ребёнком на улице. Это то, что ты представляешь себе каждый день. Последние два матча получились тяжёлыми не только физически, сложными они были и ментально. Ты пытаешься заставить себя не думать о Кубке, но ничего не можешь с собой поделать. Думаешь о нём безостановочно: перед матчем, во время матча. И говоришь себе: ну, не может же быть! Перед игрой я сегодня даже телефон с глаз долой убрал. Может, поэтому всё и случилось? Это слишком круто, чтобы быть правдой. У меня просто нет слов», — заявил швед на пресс-конференции.

Первым из россиян Кубок Стэнли над головой поднял Кучеров. Никита передал трофей Василевскому. Поучаствовал в церемонии и Волков. Последний матч финальной серии с «Далласом» стал для него первым в плей-офф. Именно 23-летний нападающий заработал удаление в середине стартового периода, которое позволило Брейдену Пойнту забросить решающую шайбу.

Продолжилось празднование в раздевалке «Тампы», где игроки уже не сдерживали себя в эмоциях, поливая друг друга шампанским и другими напитками. А Сергачёв позволил себе выкурить сигару. Компанию ему составил одноклубник Кевин Шаттенкирк, который по-русски крикнул в камеру «Давай-давай».

Далее хоккеисты отправились на пресс-конференцию, которая проходила в видеоформате. Игроки проходили в зал тройками и по очереди отвечали на вопросы журналистов. Самым заметным человеком на мероприятии неожиданно стал Кучеров, который обычно крайне немногословен в общении с прессой.

«Чувствую себя роскошно. Только я уже в такой «отключке», что даже рассказать не могу, что я сейчас чувствую», — заявил нападающий.

Чуть позже Никита вместе с Алексом Киллорном фактически сорвали беседу с журналистами Пойнта, Райана Макдоны и Патрика Маруна, ворвавшись в зал. Россиянин в шутку предложил задавать вопросы ему, после чего покинул помещение вместе с одноклубниками.

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Зато упомянул Никиту автор победной шайбы Пойнт. К слову их связка набрала в плей-офф 67 баллов на двоих. Это четвёртый результат в истории Кубка Стэнли.

«Мне чертовски повезло иметь такого партнёра. Он великолепно видит площадку, но при этом постоянно работает над финтами, которые позволяют ему доминировать в игре. И посмотрите, какой блестящий турнир он провёл. Никита забрасывал важнейшие шайбы, блокировал броски, воевал в углах площадки, заражал своим настроем ребят. Любой хоккеист скажет вам, как легко играть с теми, кто настолько неравнодушен к тому, что делает», — признался Пойнт.

А вот хоккеистам «Далласа» после изматывающей серии физически сложно было общаться с прессой. Так, капитан команды Джейми Бенн с трудом ответил лишь на один вопрос из трёх. Зато удовлетворил интерес журналистов Худобин, который признался, что испытывает опустошение, несмотря на то, что сам выход «Старз» в финал стал сенсацией.

«Мы весь сезон боролись за победы, и нас не смущало, что могли уступать в две-три шайбы. Мы никогда не сдавались, старались вытаскивать матчи. Да, побеждали не всегда. Но без боя не сдавались и продолжали гнуть свою линию. К сожалению, этот финал мы не вытащили. Но характер у ребят в этой раздевалке просто невероятный», — подчеркнул вратарь.

А вот на вопрос о своём будущем Худобин ответить затруднился. По словам россиянина, его ждут «парочка переговоров» с клубом.

«Ребята, давайте я сначала переварю то, что с нами произошло. Мы переварим весь этот плей-офф. Думаю, у меня впереди будет парочка переговоров с «Далласом». Тогда можно будет отвечать на какие-то вопросы. А пока сказать нечего. И сейчас об этом вообще не думаю. Мы только что закончили сезон. Не так, как хотели бы. И я отвечу на ваш вопрос немного позже», — добавил Худобин.