Худобин о поздравлении Василевского с победой: то, что происходит на льду, остаётся на льду
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- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
«Это мужской спорт. То, что происходит на льду, остаётся на льду. И неважно, на каком языке вы разговариваете. Вообще-то, перед матчем ты собираешься на войну. Но когда всё заканчивается, то возвращаешься к нормальной человеческой жизни. Я просто поздравил Василевского. Не так легко выиграть Кубок Стэнли. Это очень тяжёлый трофей. Но наконец-то они это сделали. Поэтому с моей стороны были только поздравления», — приводит слова Худобина сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» победила «Даллас» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и выиграла серию — 4:2.
Ранее Брейден Пойнт раскрыл вклад Никиты Кучерова в завоевание «Тампой» Кубка Стэнли.
#HockeyHandshakes will NEVER get old. #StanleyCuppic.twitter.com/9aRlWEUcm8— NHL (@NHL) September 29, 2020