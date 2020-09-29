Худобин о поздравлении Василевского с победой: то, что происходит на льду, остаётся на льду

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал эпизод, когда он поздравил соотечественника, вратаря «Тампы» Андрея Василевского, с завоеванием Кубка Стэнли.

«Это мужской спорт. То, что происходит на льду, остаётся на льду. И неважно, на каком языке вы разговариваете. Вообще-то, перед матчем ты собираешься на войну. Но когда всё заканчивается, то возвращаешься к нормальной человеческой жизни. Я просто поздравил Василевского. Не так легко выиграть Кубок Стэнли. Это очень тяжёлый трофей. Но наконец-то они это сделали. Поэтому с моей стороны были только поздравления», — приводит слова Худобина сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Тампа» победила «Даллас» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и выиграла серию — 4:2.

Ранее Брейден Пойнт раскрыл вклад Никиты Кучерова в завоевание «Тампой» Кубка Стэнли.