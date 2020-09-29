Пойнт раскрыл вклад Кучерова в завоевание «Тампой» Кубка Стэнли

Короткая ссылка
Лучший снайпер Кубка Стэнли Брейден Пойнт похвалил своего партнёра по атаке «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.
Пойнт раскрыл вклад Кучерова в завоевание «Тампой» Кубка Стэнли
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Спортсмен отметил, что ему повезло иметь такого напарника.

«Он великолепно видит площадку, но при этом постоянно работает над финтами, которые позволяют ему доминировать в игре. Он провёл блестящий плей-офф: забивал важнейшие голы, блокировал броски, воевал в углах площадки, заражал своим настроем всех ребят. Любой игрок скажет вам, как легко играть с теми, кто настолько неравнодушен к тому, что делает», — цитирует Пойнта сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Кучеров не смог описать свои чувства после победы в плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить