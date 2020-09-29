Пойнт раскрыл вклад Кучерова в завоевание «Тампой» Кубка Стэнли

Лучший снайпер Кубка Стэнли Брейден Пойнт похвалил своего партнёра по атаке «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.

Спортсмен отметил, что ему повезло иметь такого напарника.

«Он великолепно видит площадку, но при этом постоянно работает над финтами, которые позволяют ему доминировать в игре. Он провёл блестящий плей-офф: забивал важнейшие голы, блокировал броски, воевал в углах площадки, заражал своим настроем всех ребят. Любой игрок скажет вам, как легко играть с теми, кто настолько неравнодушен к тому, что делает», — цитирует Пойнта сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Кучеров не смог описать свои чувства после победы в плей-офф НХЛ.