Кучеров и Киллорн прервали пресс-конференцию «Тампы» после победы в Кубке Стэнли
- Reuters
Сначала Кучеров и Киллорн отвечали на вопросы журналистов на пресс-конференции, а затем на неё были приглашены другие игроки «Тампы» — Брейден Пойнт, Райан Макдона и Патрик Марун.
В итоге Кучеров и Киллорн прервали их беседу с прессой. Кучеров ворвался, сел рядом с Пойнтом и с улыбкой крикнул: «Следующий вопрос! Кто следующий?».
Киллорн в свою очередь добавил: «Ребята, мы не будем тут отвечать на ваши вопросы всю ночь!»
После этого пресс-конференция была окончена.
«Тампа» победила «Даллас» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и выиграла серию — 4:2.
Ранее голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал эпизод, когда он поздравил соотечественника, вратаря «Тампы» Андрея Василевского, с завоеванием Кубка Стэнли.