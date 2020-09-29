Кучеров и Киллорн прервали пресс-конференцию «Тампы» после победы в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и его партнёр по команде Алекс Киллорн прервали пресс-конференцию своих одноклубников после завоевания Кубка Стэнли.

Сначала Кучеров и Киллорн отвечали на вопросы журналистов на пресс-конференции, а затем на неё были приглашены другие игроки «Тампы» — Брейден Пойнт, Райан Макдона и Патрик Марун.

В итоге Кучеров и Киллорн прервали их беседу с прессой. Кучеров ворвался, сел рядом с Пойнтом и с улыбкой крикнул: «Следующий вопрос! Кто следующий?».

Киллорн в свою очередь добавил: «Ребята, мы не будем тут отвечать на ваши вопросы всю ночь!»

После этого пресс-конференция была окончена.

«Тампа» победила «Даллас» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и выиграла серию — 4:2.

Ранее голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал эпизод, когда он поздравил соотечественника, вратаря «Тампы» Андрея Василевского, с завоеванием Кубка Стэнли.