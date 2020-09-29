Квартет чемпионов: «Тампа» с четырьмя российскими хоккеистами в составе завоевала Кубок Стэнли

«Тампа-Бэй» во второй раз в истории завоевала Кубок Стэнли. В шестом матче финальной серии подопечные Джона Купера обыграли «Даллас» со счётом 2:0. Никита Кучеров отдал голевую передачу и стал лучшим бомбардиром плей-офф, а Андрей Василевский совершил 22 сейва и установил два вратарских рекорда НХЛ. Вместе с ними обладателями трофея стали Михаил Сергачёв и Александр Волков, не выходивший на лёд с февраля.

Перед шестым матчем финальной серии Кубка Стэнли главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер сделал подарок российским болельщикам. Он неожиданно выпустил на раскатку 23-летнего нападающего Александра Волкова, который до начала пандемии провёл лишь девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и отметился всего одной голевой передачей. Но Купер оказался удовлетворён формой форварда и включил его в состав, выпустив на лёд уже на второй минуте.

Таким образом, в случае победы «Лайтнинг» Волков мог стать обладателем Кубка Стэнли на равных с Андреем Василевским, Никитой Кучеровым и Михаилом Сергачёвым, а в финале плей-офф впервые с 1998 года сыграли семь российских хоккеистов. В составе «Даллас Старз» в строю по-прежнему были Антон Худобин, Александр Радулов и Денис Гурьянов, которым нужно было сравнивать счёт в серии, чтобы надеяться на успешное окончание сезона.

Обе команды осознавали важность матча и начали его с крайней осторожностью. До удаления Эндрю Кольяно на седьмой минуте, подарившего большинство «Тампе», хоккеисты совершили всего три броска, а Александр Радулов промахнулся с отличной позиции, после чего попал под силовой приём Зака Богосяна.

Спокойное начало матча так усыпило игроков «Тампы», что они ни разу не побеспокоили Худобина за две минуты большинства. Но вскоре команда из Флориды получила второй шанс открыть счёт. Волков оправдал доверие Купера, вынудив Джона Клингберга сфолить на себе. Уже спустя 25 секунд Брэйден Пойнт после передачи Никиты Кучерова бросил и сам же добил шайбу.

Для канадца этот гол стал 14-м в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, а российский нападающий отдал свой 27-й пас. Кучеров оказался лишь третьим игроком в истории после Уэйна Грецки и Марио Лемьё, которому удавалось в рамках одного плей-офф так часто выводить партнёров на позицию для голевого броска. С 34 очками за результативность он также стал лучшим бомбардиром текущего Кубка Стэнли, на одно очко обойдя Пойнта.

Пропущенная шайба не смогла взбодрить «Даллас». За весь первый период игроки «Старз» нанесли всего четыре броска по воротам Василевского. После перерыва их прицел не наладился (ещё четыре броска за период), а на 28-й минуте матча ошибка Радулова при передаче в среднюю зону привела к перехвату и мгновенной контратаке. Блейк Коулман воспользовался этим шансом, чтобы сделать счёт 2:0 в пользу «Тампы».

В третьем периоде подопечные Рика Боунесса всё-таки стали предпринимать попытки одержать десятую волевую победу в текущем плей-офф и нагрузили Василевского, но вратарь «Тампы» каждый раз был надёжен.

Беспокоили его в основном не лидеры «Далласа», а игроки, обычно находящиеся на вторых ролях в команде. Не взяли на себя инициативу и ветераны Кори Перри и Джо Павелски, добывшие победу в предыдущем матче. На четверых с Радуловым и Джейми Бенном они нанесли всего четыре броска — слишком мало для столь важной игры в карьере.

В итоге Василевский совершил 22 сейва и впервые в карьере оформил «сухарь» в матче плей-офф. Всего в этом розыгрыше Кубка он провёл на льду 1668 минут и 12 секунд — теперь это новый рекорд НХЛ.

Причём если это его достижение в теории ещё сможет кто-то превзойти в будущем, то 18 побед российского вратаря, две из которых он добыл в круговом турнире квалификации плей-офф, с большой долей вероятности больше никогда повторить не удастся — по крайней мере пока не изменится сам формат Кубка Стэнли.

Сделавшему 27 сейвов Худобину, в отличие от Василевского, закончить матч в воротах не удалось. На предпоследней минуте встречи он уступил место шестому полевому игроку, хотя мог бы это сделать и раньше, когда на скамейку штрафников отправился Райан Макдона. Но дальние броски «Далласа» так и не принесли результата.

«Тампа-Бэй» впервые с 2004 года выиграла Кубок Стэнли, а «Даллас» потерпел второе поражение в финале — в 2000 году техасцы уступили «Нью-Джерси Девилз». Лучшим игроком плей-офф был признан игрок «Тампы» Виктор Хедман, который стал третьим в истории защитником с десятью голами в одном розыгрыше турнира.