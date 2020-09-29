«Тампа» завоевала Кубок Стэнли, Кучеров помог забросить победную шайбу

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Даллас Старз» «молнии» одержали победу со счётом 2:0. Первую шайбу в середине первого периода при игре в неравных составах забросил Брейден Пойнт, которому ассистировал Никита Кучеров. Окончательный результат установил во второй 20-минутке Блейк Коулман. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 22 «сейва». Его визави из «Далласа» Антон Худобин 27 раз спас свою команду.

Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Лайтнинг», которые завоевали Кубок Стэнли во второй раз в своей истории.

Ранее сообщалось, что Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф.