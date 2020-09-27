Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф

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Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству отражённых бросков за один розыгрыш Кубка Стэнли.
Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф
  • Reuters

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ) Худобин совершил 39 сейвов. Таким образом, в текущем плей-офф он спас свою команду 717 раз.

По этому показателю он обогнал Туукку Раска (715 сейвов в 2013 году). 

Рекордсменом является Тим Томас (798 спасений в 2011 году), а второе место занимает Кирк Маклин (761 сейв в 1994 году).

Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Никита Кучеров стал вторым игроком с 2000 года после Малкина по очкам в одном плей-офф НХЛ.

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