Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству отражённых бросков за один розыгрыш Кубка Стэнли.

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ) Худобин совершил 39 сейвов. Таким образом, в текущем плей-офф он спас свою команду 717 раз.

По этому показателю он обогнал Туукку Раска (715 сейвов в 2013 году).

Рекордсменом является Тим Томас (798 спасений в 2011 году), а второе место занимает Кирк Маклин (761 сейв в 1994 году).

Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Никита Кучеров стал вторым игроком с 2000 года после Малкина по очкам в одном плей-офф НХЛ.