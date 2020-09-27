Кучеров стал вторым игроком с 2000 года после Малкина по очкам в одном плей-офф НХЛ
- Евгений Малкин
- Reuters
В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом» (2:3 ОТ) Кучеров отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 33 очка в текущем плей-офф.
Это второй результат в истории лиги после 2000 года. Больше Кучерова набрал только Евгений Малкин в 2009 году — 36 очков.
Ранее сообщалось, что голкипер «Далласа» Антон Худобин стал пятым вратарём в истории НХЛ, отразившим 700 бросков за один плей-офф.