Кучеров стал вторым игроком с 2000 года после Малкина по очкам в одном плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал вторым игроком с 2000 года по количеству набранных очков в одном плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров стал вторым игроком с 2000 года после Малкина по очкам в одном плей-офф НХЛ
  • Евгений Малкин
  • Reuters

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом» (2:3 ОТ) Кучеров отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 33 очка в текущем плей-офф. 

Это второй результат в истории лиги после 2000 года. Больше Кучерова набрал только Евгений Малкин в 2009 году — 36 очков.

Ранее сообщалось, что голкипер «Далласа» Антон Худобин стал пятым вратарём в истории НХЛ, отразившим 700 бросков за один плей-офф.

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