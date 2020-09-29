Наставник «Тампы» Боунесс высказался о завоевании Кубка Стэнли

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Рик Боунесс прокомментировал победу в Кубке Стэнли.
Наставник «Тампы» Боунесс высказался о завоевании Кубка Стэнли
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

В шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз» его подопечные выиграли с результатом 2:0 и взяли финал со счётом 4:2.

«Я очень горжусь нашими игроками и нашей организацией. Наши хоккеисты всё поставили на карту. Мы оставили на льду всё, что могли. Как тренер, я тоже сделал всё возможное. Никто не ожидал нас здесь увидеть», — привела слова Боунесса в своём Twitter журналист Тейлор Бэрд.

Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский впервые не пропустил в плей-офф НХЛ и установил рекорд Кубка Стэнли.

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