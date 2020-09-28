Кураж ветеранов, выносливость Худобина и психология «Тампы»: что может помочь «Далласу» выиграть Кубок Стэнли

«Даллас» продолжает борьбу за Кубок Стэнли по итогам пяти матчей финальной серии с «Тампой». Команде из Техаса удалось сократить отставание, и теперь она получила шанс сравнять счёт. Ключом к успеху для подопечных Рика Боунесса должны стать уверенная игра Антона Худобина в воротах и мотивация, которую передают своим партнёрам переживающие вторую молодость Джо Павелски и Кори Перри. Вдобавок клубу из Флориды будет непросто оправиться от поражения после того, как ему было достаточно сделать всего один шаг для завершения плей-офф.

Мотивированные ветераны

Финал Кубка Стэнли наглядно демонстрирует, насколько большую роль могут сыграть ветераны хоккея, жаждущие заполучить главный трофей Национальной хоккейной лиги. Как бы ни закончился плей-офф в этом году, он запомнится невероятным преображением 36-летнего Джо Павелски и 35-летнего Кори Перри. Обе легенды хоккея пришли в «Даллас Старз», будучи списанными со счетов, однако теперь они тащат за собой всю команду к вершине.

Павелски прекрасно играет на протяжении всего времени после пандемии. Он забросил 13 шайб и делит с Брэйденом Пойнтом лидерство в гонке снайперов. Керри поначалу не был так заметен, но двукратный олимпийский чемпион вовремя проснулся в финальной серии. Вдвоём они забросили шесть последних шайб «Далласа», практически спасли команду в четвёртой игре и добыли для неё победу в пятой. Дубль в последнем матче сохранил Керри шансы выиграть Кубок Стэнли второй раз спустя 13 лет.

Их мотивация и не стареющее со временем мастерство теперь должны как минимум вдохновить партнёров по команде, многим из которых шанс выиграть плей-офф может больше и не выпасть. Павелски как раз подаёт отличный пример, ведь ему Кубок Стэнли так ни разу и не покорился. Едва ли он позволит кому-то из партнёров сыграть вполсилы в оставшихся матчах серии.

В «Тампа-Бэй Лайтнинг» таких харизматичных ветеранов попросту нет. Все игроки, выходящие на лёд, не старше 32 лет и пока ещё не удостоились статуса живых легенд. Под это определение подходит разве что Стивен Стэмкос, но всё-таки он ещё достаточно молод в сравнении с Павелски и Керри. К тому же после краткосрочного и результативного появления в четвёртом матче стало известно, что форвард больше не сыграет в финале. В его отсутствие за результат отвечали другие.

Уверенность Худобина

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс не перестаёт повторять, что его команда не дошла бы до финала Кубка Стэнли без Антона Худобина. Но на этой задаче-минимум он останавливаться не собирается. Хотя не все игры в серии с «Тампой» для российского голкипера прошли гладко, всё-таки две победы он своей команде принёс, в том числе самую важную в пятом матче, совершив 39 сейвов за 90 минут игрового времени.

Последняя игра показала, что Худобин наконец-то приноровился к шквальному стилю нападения «Тампы». Российский вратарь в прошлом не раз демонстрировал, что может справляться с колоссальным объёмом нагрузок, и теперь он снова вошёл в необходимый для этого режим. Провальная третья игра с пятью пропущенными шайбами для него должна остаться в прошлом. После неё Худобин уже не пропускал лёгких шайб, а «Лайтнинг» приходилось разыгрывать шайбу перед взятием до верного.

Важно отметить, что, несмотря на огромную усталость, Худобин сам попросил тренерский штаб выпустить его на лёд в третьем матче за четыре дня. Это говорит о том, насколько он уверен в своих силах и готов брать на себя ответственность за результат. Вполне возможно, что именно с него брал пример Андрей Секера, когда после полученной в первом периоде травмы вернулся на лёд в третьем. Худобин своей игрой не только спасает «Даллас» доступным ему способом, но и напоминает всем о том, что в отпуск уходить пока рано.

Реализация большинства

Чтобы окончательно перевернуть ход серии, «Далласу» необходимо обязательно вспомнить, что именно он был лучшим в плей-офф по реализации большинства. До финала техасцы забросили 18 шайб после 66 удалений, то есть как минимум каждый четвёртый штраф соперника приводил к голу.

В серии с «Тампой» такой темп должен был бы привести хотя бы к четырём взятиям ворот. Подопечные Купера оставались в меньшинстве 16 раз, но пропустили всего однажды, когда Павелски немного сократил отставание в счёте во втором матче. Можно вспомнить, что и в пятой игре удаление Эрика Чернака привело к шайбе американского форварда, так как словак только что покинул скамейку штрафников, но всё-таки формально это был гол в равных составах.

И брать пример «Старз» необходимо как раз со своего соперника. «Лайтнинг» наказывали техасцев шесть раз, сыграв ровно столько же раз в большинстве. При этом в предыдущих сериях реализация лишнего игрока доставляла победителю Восточной конференции гораздо больше проблем (10 из 52). Подтянуть дисциплину Александру Радулову и компании уже удалось — в пятом матче наказан был только Тайлер Сегин. Но теперь нужно вновь вспомнить, как реализовывать свои шансы в большинстве.

Комплексы «Тампы»

Все последние годы «Тампе» для больших свершений не хватало одного — твёрдого характера. Когда-то «Вашингтон Кэпиталз» считался самой слабовольной командой в НХЛ, из-за чего и терпел одно бедствие в плей-офф за другим. Теперь под это описание лучше подходит клуб из Флориды.

Разумеется, исключительно на мастерстве и дисциплине добраться до финала Кубка Стэнли дважды за пять лет было бы сложно. Но для «Тампы» за последнее время стало нормой внезапно бросать игру и идти на поводу у соперника, растворяясь на его фоне. Так было в прошлом году, так происходило иногда и в этом, в том числе в первом матче с «Далласом». Надёжной вакцины от этого «недуга» Джон Купер для своей команды пока не нашёл, и в любой момент её может начать лихорадить. Тогда одних спасений Андрея Василевского и результативных свершений Никиты Кучерова, чуть ли не единственных всегда сохраняющих марку, будет мало.

В этом финале Кубка Стэнли «Тампа» уже успела споткнуться в пятом матче, не сумев удержать победный счёт и проиграв в овертайме. Шесть раз команда праздновала успех в дополнительное время, но сейчас ей не удалось за полчаса забросить всего лишь одну шайбу в ворота Худобина, чтобы наконец-то закончить серию. Надеяться на то, что дальше «Лайтнинг» рассыплется, «Далласу» не стоит, но и исключать такой вариант для команды, потерявшей в очередной раз своего капитана, тоже нельзя.