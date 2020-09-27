Хоккеист «Далласа»: не согласен, что Худобин не очень хорошо играл в серии с «Тампой»

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин заявил, что не согласен с мнением, согласно которому российский голкипер команды Антон Худобин не очень удачно играл в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Не согласен с утверждением, что Худобин не очень хорошо играл в этой серии. Он сражается в каждом матче, мы здесь благодаря ему. Иногда случаются неудачные отскоки, но его рабочая этика не меняется», — сказал Сегин на пресс-конференции.

В пятом матче финальной серии с «Тампой» Худобин отразил 39 бросков.

Ранее тренер «Далласа» Рик Боунесс назвал фантастической игру Худобина в минувшем матче с «Тампой».