Тренер «Далласа» об игре Худобина в матче с «Тампой»: просто фантастика

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Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс оценил игру российского голкипера команды Антона Худобина в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).
Тренер «Далласа» об игре Худобина в матче с «Тампой»: просто фантастика
  • Reuters

«Фантастика, просто фантастика. Скажу снова: нас бы здесь не было без Худобина, как и их здесь бы не было без Василевского. Да, три матча за четыре дня, но он хотел эту игру. Вчера он подошёл и дал понять, что хочет играть. Это лишний раз показывает, каким бойцом он является», — приводит слова Боунесса пресс-служба НХЛ.

По его мнению, стиль Худобина не имеет никакого значения, главное, что он может остановить шайбу.

«И его сегодняшняя игра говорит о его характере и желании делать всё возможное ради победы», — добавил Боунесс.

Худобин в игре с «Тампой» отразил 39 бросков.

Ранее сообщалось, что Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф.

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