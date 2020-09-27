Вратарское чудо: как 39 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Даллас» обыграл «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли и сократил отставание в серии. Основное время завершилось со счётом 2:2, а для определения победителя командам потребовалось провести два овертайма. Одним из главных героев встречи стал Антон Худобин. Российский голкипер совершил 39 сейвов и вышел на третье место в истории по числу отражённых бросков в плей-офф. В составе соперника Никита Кучеров отметился очередной результативной передачей, а Михаил Сергачёв стал автором гола.

В преддверии пятой встречи «Даллас» имел в пассиве три поражения подряд. Подопечные Рика Боунесса отлично начали финальную серию Кубка Стэнли, но проблемы лидеров в нападении, а также неуверенная игра в обороне позволили «Тампе» перехватить инициативу и оказаться в шаге от завоевания трофея. Многочисленные травмы и необходимость играть на следующий день после обидного проигрыша лишь ухудшали положение техасцев. Если Бен Бишоп, Стив Джонс и Радек Факса уже давно не могут помочь своим партнёрам, то Блейк Комо и Рупе Хинтц выбыли по ходу противостояния с «Лайтнинг». Несмотря на это, «Старз» сумели собраться после неудачи в предыдущем матче и одержать важнейшую победу.

Отличительной особенностью этого матча стала невероятная дисциплинированность соперников. Наставники потребовали от своих подопечных действовать в рамках правил, чтобы максимально сократить число удалений и лишить оппонента шансов реализовать численное превосходство. В первую очередь это касалось «Далласа», в последних трёх встречах шесть раз пропустившего в меньшинстве, причём однажды в овертайме. В итоге лишь трое хоккеистов получили малый штраф, и двое из них представляли «Тампу».

Одним из главных действующих лиц первого периода стал Тайлер Сегин. На пятой минуте он был единственным хоккеистом «Старз», отправившимся на скамейку штрафников в пятой игре финала, а затем выступил в роли ассистента. Канадец оказался расторопнее Михаила Сергачёва и сумел продвинуть шайбу на пятак, где неприкрытым оказался Кори Перри. Обладатель Кубка Стэнли 2007 года одним касанием обработал пас, а другим — нанёс неотразимый бросок. Андрей Василевский хоть и среагировал, но спасти не смог.

В первом периоде «Тампа» действовала в более атакующей манере и нанесла десять бросков по воротам Антона Худобина, а во втором ещё более взвинтила темп. Как итог — сразу 14 попыток пробить российского голкипера, одна из которых увенчалась успехом. В центре внимания вновь оказалось первое звено «Лайтнинг», демонстрирующее невероятную продуктивность плей-офф. Брэйден Пойнт отпасовал Никите Кучерову, а тот здорово укрыл шайбу корпусом и вывел Ондржея Палата на рандеву с вратарём. Чех заложил эффектный вираж и оформил свой 11-й гол в турнире. Это позволило ему обойти партнёра по команде Виктора Хедмана и выйти на третье место в гонке снайперов.

Что касается Кучерова, то для него эта передача стала 26-й в нынешнем плей-офф. Он повторил результат Уэйна Гретцки в сезоне-1982/83 и вышел на пятое место в истории по числу пасов в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. На очереди достижение Марио Лемье 30-летней давности. Тогда легендарный форвард «Питтсбург Пингвинз» 28 раз ассистировал своим партнёрам.

В активе Кучерова стало 33 (7 + 26) очка в плей-офф, что является вторым результатом в истории среди россиян, но также и одним из лучших показателей в НХЛ в XXI веке. За последние 20 лет лишь Евгению Малкину удалось покорить эту планку, а последний раз 34 и более баллов в Кубке Стэнли набирал Джо Сакик (18 + 16) в 1996 году.

В начале третьего периода могло показаться, что «Тампа-Бэй» теперь не упустит своего и уже сегодня второй раз в истории выиграет главный трофей НХЛ. На четвёртой минуте номинальным хозяевам удалось провести позиционную атаку: Пойнт отпасовал Сергачёву на синюю линию, а тот мощнейшим щелчком отправил шайбу в нижний правый угол. Кучеров и Палат закрыли обзор Худобину, а тот не смог помешать российскому защитнику впервые отличиться в финале.

Однако в самый нужный момент «Даллас» сумел найти слабое место в обороне «Тампы» и перевести игру в овертайм. Подопечные Джона Купера внезапно стали слишком неосмотрительно действовать на своём пятаке, что привело ко второму пропущенному голу. Всё тот же Сегин вывел на бросок Джона Клингберга, Василевский справился, но Райан Макдона оставил неприкрытым Павелски. Опытнейший ветеран воспользовался своим шансом и поравнялся с Пойнтом в гонке снайперов (оба — по 13).

Встреча перешла в дополнительное время. На кону стояло слишком много, поэтому ни один из соперников не собирался идти вперёд без оглядки на оборону. В итоге, коллективы провели на льду полтора овертайма (почти 30 минут игрового времени), а одним из ключевых факторов стала вдохновенная игра Худобина. Россиянин вновь напоминал самого себя образца серии с «Вегас Голден Найтс» и неоднократно спасал свою команду. Сначала он не позволил Янни Гурду переиграть себя в ближнем бою, а затем отразил мощнейший дальний бросок Хедмана.

Если в обороне важнейшую роль играл Худобин, то в атаке на первый план вышел всё тот же Сегин. Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов «Старз» вновь выступил в роли ассистента и помог Перри оформить дубль. Сначала он вывел на ударную позицию Клингберга, а затем здорово поборолся на пятаке. Хедман и Рутта оказались в роли статистов, а Кори повторил рекорд Игоря Ларионова. Канадец стал вторым игроком старше 31 года в истории, которому удалось не только отличиться в плей-офф больше одного раза, но и стать автором решающего гола в овертайме.

«В такие минуты ты даже не думаешь о том, как сохранить выносливость. Это финал Кубка Стэнли. Этим вечером мы должны были или победить, или умереть. Такой настрой, и в целом наша командная игра была хорошей. У нас в составе много парней, которые готовы сражаться. То, чего мы все хотим. Я забросил победную шайбу, но это мог быть кто угодно. То, о чём мы всех просим. Вот так выйти и решить исход матча. Мы верим в свои силы в раздевалке, и это самое главное. Вера и стойкость остаются с нами на протяжении всего сезона», — сказал Перри.

В итоге, трио звёзд матча составили Перри, Сегин и Пойнт, а Худобин остался невоспетым героем. И это несмотря на 39 сейвов, которые помогли ему выйти на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф. В активе россиянина стало 717 спасений, что на два больше, чем результат Туукки Раска (715) в 2013 году. Лидируют Кирк Маклин (761) и Тим Томас (798).

При этом двое других российских легионеров «Далласа» выступили не так успешно. Радулов провёл на льду 24 минуты 25 секунд и отметился двумя бросками и двумя силовым приёмами, а Денис Гурьянов трижды побеспокоил Василевского за 18 минут 15 секунд и продлил сухую серию до пяти встреч.

«Это просто фантастика. Скажу снова: нас бы здесь не было без Добби (Худобина. — RT), как и их здесь бы не было без Васи (Василевского. — RT). Хотя мы обсуждали этот момент, ведь Худобин проводил третий матч за четверо суток. И вот Антон сообщил нашему тренеру по голкиперам Джеффу Ризу, что хотел бы сыграть. Это ещё раз показывает, что он потрясающий боец. Меня раньше журналисты просили оценить его стиль игры, что-то такое. Так вот, это ничего не значит. Главное, что Антон — конкурентоспособный парень, который делает всё возможное, чтобы остановить шайбу. Он играл так, что дал нам шанс на победу. Это говорит о его характере и о том, что он готов на всё ради успеха команды», — заключил Боунесс.