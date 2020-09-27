«Даллас» обыграл «Тампу» в ОТ в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли

«Даллас Старз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме пятого матча финальной серии Кубка Стэнли сезона-2019/20.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Старз» в основное время отличились Кори Перри и Джо Павелски, а в овертайме Перри оформил дубль. У «Тампы» шайбы забросили Ондржей Палат и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии — 2:3

Ранее сообщалось, что «Тампа» в ОТ одолела «Даллас» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли, Кучеров набрал два очка.