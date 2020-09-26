«Тампа» в ОТ одолела «Даллас» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли, Кучеров набрал два очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Даллас Старз» в овертайме четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли сезона-2019/20.

Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Брейден Пойнт, по разу отличились Янни Гурд и Алекс Киллорн, а победную шайбу в овертайме забросил Кевин Шаттенкирк. Российские игроки команды форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв отдали по две результативные передачи Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 26 сейвов.

У «Далласа» дубль оформил Джон Павелски, а также голы в активе Кори Перри и Йона Клингберга. Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился голевым пасом. Денис Гурьянов не совершил результативных действий. Вратарь Антон Худобин сделал 30 сейвов.

Таким образом, «Тампа» увеличила преимущество в серии — 3:1.

Ранее сообщалось, что капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос пропустит четвёртый матч финала Кубка Стэнли.