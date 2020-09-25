Капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стэмкос пропустит четвёртый матч финала Кубка Стэнли

Капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос пропустит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

Об этом говорится в официальном аккаунте клуба из Тампы в Twitter.

Также сообщается, что Стэмкос сможет принять участие в следующих матчах.

Нападающий принял участие лишь в третьей встрече серии с «Даллас» (5:2), в которой провёл на льду около трёх минут. Тем не менее канадец успел забросить шайбу и помог своей команде победить.

Ранее Боунесс заявил, что без Худобина «Далласа» бы не было в финале Кубка Стэнли.