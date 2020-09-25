Капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стэмкос пропустит четвёртый матч финала Кубка Стэнли

Короткая ссылка
Капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос пропустит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз».
Капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стэмкос пропустит четвёртый матч финала Кубка Стэнли
  • Reuters

Об этом говорится в официальном аккаунте клуба из Тампы в Twitter. 

Также сообщается, что Стэмкос сможет принять участие в следующих матчах. 

Нападающий принял участие лишь в третьей встрече серии с «Даллас» (5:2), в которой провёл на льду около трёх минут. Тем не менее канадец успел забросить шайбу и помог своей команде победить.  

Ранее Боунесс заявил, что без Худобина «Далласа» бы не было в финале Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить