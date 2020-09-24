Боунесс заявил, что без Худобина «Далласа» бы не было в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс объяснил замену российского голкипера команды Антона Худобина в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2).

«Худобин был скалой для нас. Без него нас бы в финале не было. Никто не выходит в финал без отличной игры вратаря. Замена? Мы сделали это, чтобы дать ему передохнуть, а также дать Эттингеру больше опыта», — приводит слова Боунесса пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Худобин отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода.

Худобин стал основным вратарём «Далласа» в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги после травмы Бена Бишопа в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что капитан «Тампы» назвал Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в мире.