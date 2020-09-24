Капитан «Тампы» назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире
- Reuters
«Хедман и Кучеров — невероятные лидеры. Хедман поднял свою игру на фантастический уровень, Кучеров — так и просто лучший игрок в мире. Я в любом случае с оптимизмом смотрю на следующую игру», — приводит слова Стэмкоса сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В минувшей игре Кучеров набрал два очка, забросив одну шайбу и отдав результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Кучеров стал пятым европейцем, набравшим 30 очков в одном плей-офф НХЛ.