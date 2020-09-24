Капитан «Тампы» назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире

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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2) назвал российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в мире.
Капитан «Тампы» назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире
  • Reuters

«Хедман и Кучеров — невероятные лидеры. Хедман поднял свою игру на фантастический уровень, Кучеров — так и просто лучший игрок в мире. Я в любом случае с оптимизмом смотрю на следующую игру», — приводит слова Стэмкоса сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В минувшей игре Кучеров набрал два очка, забросив одну шайбу и отдав результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал пятым европейцем, набравшим 30 очков в одном плей-офф НХЛ.

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