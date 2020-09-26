В шаге от трофея: четыре очка Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Даллас» в матче №4 финала Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Даллас» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли и одержала третью победу в серии. Встреча завершилась со счётом 5:4, а Никита Кучеров и Михаил Сергачёв записали на свой счёт по две результативные передачи. При этом Андрей Василевский одержал 17-ю победу и установил рекорд плей-офф, а Александр Радулов набрал очки в шести из последних семи игр.

Четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли мог стать если не решающим, то как минимум одним из ключевых в противостоянии «Тампа-Бэй» — «Даллас». После провала в дебютной игре подопечные Джона Купера набрали отличный ход и смогли дважды победить соперников, причём оба раза довольно уверенно. Голкипер Антон Худобин уже не казался таким непробиваемым, а лидеры «Старз» Джейми Бенн и Тайлер Сегин так и не набрали ни одного очка. На их фоне Никита Кучеров с Брэйденом Пойнтом и Виктором Хедманом смотрелись более чем впечатляюще и не зря считались главными претендентами на «Конн Смайт Трофи».

Несмотря на тяжёлое положение, коллектив Рика Боунесса решил не форсировать игру и довольно осторожно провёл первый период. В предыдущем матче «Даллас» нанёс 16 бросков по воротам Андрея Василевского, а на этот раз ограничился лишь тремя. «Тампа» смотрелась активнее и восемь раз беспокоила Худобина, однако на перерыв ушла в роли догоняющей. Виной тому стала невероятная реализация у противника, дважды сумевшего огорчить обладателя «Везина Трофи». Сначала Джон Клингберг воспользовался заминкой флоридцев при попытке провести смену и «расстрелял» вратаря, а затем великолепную контратаку провели хоккеисты первого звена. Бенн выиграл борьбу у борта, обыгрался с Александром Радуловым и вывел на ударную позицию Джо Павелски. Американец воспользовался своим шансом и вышел на второе место по голам в плей-офф среди американцев. По этому показателю он догнал Джо Маллена (60), а на первой строчке с большим отрывом расположился Бретт Халл (103).

Радулов отличился в шести из последних семи встреч и поднялся на 11-е место в списке бомбардиров. В его активе стало 18 (8 + 10) очков, что позволило ему обойти своего соотечественника и партнёра по коллективу Дениса Гурьянова, а также сравняться с Павелски. Кроме того, в активе Александра теперь 49 (21 + 28) баллов за карьеру. Столько же у Владимира Тарасенко.

За полторы минуты до перерыва «Даллас» вёл со счётом 2:0, а Павелски сравнялся с Брэйденом Пойнтом в гонке снайперов (по 11 шайб), но всего лишь за 220 секунд игрового времени всё изменилось. Канадец оформил дубль, что позволило ему не только восстановить паритет, но и вновь оторваться от американца. Сначала он реализовал выход один на один с Худобиным, а затем отличился в большинстве. Причём одним из творцов второй шайбы стал Никита Кучеров. Россиянин нашёл пасом Алекса Киллорна, а тот в свою очередь переадресовал её соотечественнику.

«Когда-нибудь шайбы должны были начать залетать в ворота. Наши спецбригады всё делали правильно, от них просто отворачивалась удача», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Однако на этом события второго периода не закончились. До сирены команды по разу огорчили друг друга. И если у «Далласа» о себе наконец напомнил Тайлер Сегин, ассистировавший Кори Перри, то у «Тампа-Бэй» не унимался Кучеров. В концовке 20-минутки он вновь вышел на реализацию численного преимущества и исполнил тончайший пас на Янни Гурда. Никита показал, что будет бросать, но вместо этого аккуратно отыграл канадцу. Также в комбинации поучаствовал Михаил Сергачёв, набравший первое очко в финале.

«Мы знаем, что всегда можем положиться на наших лидеров, но и нам тоже хочется забивать. Пусть даже это необязательно наша главная работа», — сказал Гурд.

В активе Кучерова стало 25 результативных передач в нынешнем плей-офф. Таким образом, он установил рекорд по числу пасов в одном розыгрыше Кубка Стэнли среди крайних форвардов, а также вышел на шестое место в истории по данному показателю. Выше расположились только Марио Лемье и Уэйн Гретцки, четырежды за карьеру превосходивший данную планку.

Что касается Кучерова, то он 57 раз ассистировал своим партнёрам в 88 матчах, что является восьмым результатом среди российских хоккеистов. Никита обогнал Алексея Ковалёва и приблизился к Александру Овечкину. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» имеет в своём послужном списке 62 передачи, а лидирует Сергей Фёдоров, у которого 124.

Кроме того, в активе Кучерова стало 32 (7 + 25) балла в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, что позволило ему не только сохранить лидерство в гонке бомбардиров, но и сравняться с Евгением Кузнецовым по числу очков за один плей-офф. Среди россиян он уступает только рекордсмену в лице Евгения Малкина. В сезоне-2008/09 форвард «Питтсбург Пингвинз» набрал 36 (14 + 22) очков, что помогло ему не только привести свою команду к трофею, но и обеспечить себе победу в голосовании за «Конн Смайт Трофи».

Но если Кучеров впоследствии больше не смог пополнить свой бомбардирский счёт, то Сергачёв отметился ещё одним результативным пасом. В середине заключительного отрезка он помог Киллорну оформить гол-красавец. Канадец получил шайбу за воротами, объехал их и бросил точно в дальнюю девятку, несмотря на сопротивление со стороны защитника Исы Линделла. С семью передачами Михаил вышел на 11-е место в списке лучших защитников-ассистентов. Возглавляет его Миро Хейсканен (19).

Таким образом, менее чем за 14 минут до конца матча «Тампа» вышла вперёд, но также пропустила в концовке. «Даллас» восстановил паритет, а главными неудачниками эпизода стали Виктор Хедман и Кевин Шаттенкирк. Один из главных претендентов на приз лучшему хоккеисту плей-офф крайне неудачно сыграл в обороне и позволил Павелски одним финтом оставить себя не у дел. Джо бросил по воротам не очень точно, но шайба рикошетом от другого защитника «Лайтнинг» залетела за спину Василевскому.

Тем не менее, в овертайме защитники «Тампа-Бэй» смогли реабилитироваться за свою неудачу. Правда, в этом им помогли соперники. Сначала «Даллас» не смог воспользоваться удалением Михаила Сергачёва и отличиться в большинстве, а затем Бенн сам получил две минуты штрафа. Подопечные Купера воспользовались подарком и в третий раз в матче реализовали численное превосходство, а Хедман помог отличиться Шаттенкирку. Американец получил пас в правом круге вбрасывания и бросил точно в левый нижний угол.

«Огромное спасибо ребятам, которые выходили в меньшинстве. Они проделали блестящую работу, «убивая» наши штрафы, в том числе мой в овертайме. Мы все понимаем, что стоит на кону, и каждый старается внести свой вклад… Надо дать улечься эмоциям. Пойти покушать, лечь спать и успеть восстановиться к завтрашней игре. Нужно приложить усилия, чтобы успокоить себя и не перегореть, когда общая победа так близка», — заявил Сергачёв.

«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» и остановилась в шаге от победы в Кубке Стэнли, а Василевский установил рекорд плей-офф, который невозможно превзойти при условии его проведения в обычном формате. Благодаря двум победам в квалификационном раунде, в активе Андрея значится уже 17 выигранных встреч.