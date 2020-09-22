«Мы не думали о Худобине»: две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Даллас» и сравнять счёт в финале Кубка Стэнли

Две передачи Никиты Кучерова помогли команде «Тампа-Бэй» обыграть «Даллас» и сравнять счёт в финальной серии Кубка Стэнли. Россиянин ассистировал Брэйдену Пойнту и Ондржею Палату, благодаря чему был признан второй звездой матча и установил рекорд клуба по очкам в плей-офф. В составе «Старз» Александр Радулов отдал две голевые передачи, а Антон Худобин совершил 28 сейвов и превзошёл достижение Эда Белфура по числу отражённых бросков в одном плей-офф.

Во втором матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» взяла реванш у «Далласа» за крупное поражение и сравняла счёт в серии. Подопечные Джона Купера здорово начали встречу и уже в первом периоде оформили комфортное преимущество, трижды поразив ворота Антона Худобина. Тем не менее соперники не сдались без боя и в оставшееся время сделали всё возможное, чтобы возродить интригу. При этом в атаке обоих коллективов блистали российские легионеры, а форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой матча.

В преддверии отчётной встречи наставник «Тампы» не только серьёзно мотивировал своих хоккеистов, но и запугивал чужих. Купер предупреждал, что не делающие выводов из своей игры спортсмены очень быстро могут выпасть из состава, а впоследствии и покинуть НХЛ, а также говорил о возможном возвращении в обойму Стивена Стэмкоса. В ходе подготовки к плей-офф канадец получил травму нижней части спины и с тех пор не выходил на лёд, но накануне второго матча финальной серии принимал участие в утренней раскатке.

Тем не менее Стэмкос вновь не появился на площадке. Возможно, это оказалось к лучшему. Ведь тогда изменения претерпела бы первая спецбригада большинства, костяк которой составляли представители лидирующей тройки — Никита Кучеров, Брэйден Пойнт и Ондржей Палат. Именно она и обеспечила коллективу важнейшую победу, впервые реализовав большинство со времён третьей встречи серии с «Нью-Йорк Айлендерс».

Хоккеисты «Далласа» ожидали, что после невыразительного выступления в дебютной игре серии Кучеров будет сверхмотивирован и постарается как можно быстрее реабилитироваться. Российскому лидеру «Лайтнинг» было уделено особое внимание, что выражалось в обилии силовых приёмов со стороны оппонентов. В результате он даже был вынужден ненадолго отправиться в раздевалку.

«На самом деле что-то случилось с моим визором. Когда его починили, я вернулся. Что и говорить, старт матча выдался лично для меня непростым. Но это плей-офф, тут не стоит ожидать чего-то иного», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.

Можно было опасаться того, что подобное отношение со стороны «Старз» вызовет ответную реакцию. Ранее Кучеров уже отмечался неоправданно жёсткими приёмами, которые стоили ему места на льду. Достаточно вспомнить прошлогоднюю серию с «Коламбус Блю Джекетс», когда он был удалён до конца матча за толчок на борт Маркуса Нутиваары. Но, как признался впоследствии Купер, он не сомневался в своём подопечном.

«Будь Кучеров помоложе, я бы, возможно, переживал, что его эмоции возьмут верх и это как-то скажется на его игре. Но сейчас уже нет. К нему постоянно приковано огромное внимание, и он научился с этим жить. Знает, что нельзя показывать слабость и поддаваться чувствам. Куч играл так же чётко и системно, как будто ничего не случилось», — заявил наставник «Лайтнинг».

Кучеров вернулся на площадку и менее чем за три минуты организовал две результативные атаки. Сначала он помог Пойнту забросить десятую шайбу в плей-офф, а затем ассистировал Палату. Чех оформил девятый гол, установив личный рекорд.

Отдельно стоит отметить то, с каким изяществом Кучеров оформил ассистентский дубль. Оба раза россиянин открывался в правом круге вбрасывания, после чего одним движением оставлял не у дел всю оборону «Старз». В первом случае он нашёл Пойнта прямо напротив ворот, а во втором вырезал тончайшую поперечную передачу. Палату оставалось лишь обработать и переправить шайбу в пустой угол.

Никита набрал 28 (6 + 22) очков и установил сразу несколько рекордов «Тампа-Бэй» в плей-офф. Он превзошёл достижение Брэда Ричардса (12 + 14) по числу баллов в одном розыгрыше Кубка Стэнли, а также оставил позади Мартена Сан-Луи (25) по числу встреч с двумя и более очками.

«Приятно войти в историю, но мы тут собрались вовсе не ради рекордов. Наша цель — выиграть Кубок... Честно говоря, мы не думали о Худобине. Понятно, что он хороший вратарь, но мы должны были придерживаться плана: создавать трафик перед воротами, бросать, работать на добиваниях. Простота стала ключом к успеху», — признался Кучеров.

Кроме того, успешная игра в спецбригаде большинства помогла Кучерову выйти на четвёртое место по очкам в одном розыгрыше плей-офф среди россиян. Он повторил результат Евгения Малкина, который в сезоне-2016/17 записал себе в актив десять голов и 18 передач. Примечательно, что трёхкратный обладатель трофея в составе «Питтсбург Пингвинз» также возглавляет этот список. 11 лет назад он разразился 14 шайбами и 22 пасами. Строчками ниже в этом рейтинге расположились Евгений Кузнецов (12 + 20) и Павел Буре (16 + 15).

«Что меня восхищает в Кучерове — это то, с какой страстью он борется за шайбу. Мы все говорим о его передачах — и по делу, но вы посмотрите, как часто он вступает в единоборства и выигрывает их. Когда так совмещаются мастерство и бойцовские качества, этим нельзя не восхищаться», — отметил Купер.

Итог впечатляющему первому периоду для «Тампы» подвёл Кевин Шаттенкирк. Спустя 54 секунды после гола Палата номинальные хозяева провели очередную затяжную атаку, завершившуюся броском защитника от синей линии. Обзор Худобину закрывали как свои, так и чужие хоккеисты, из-за чего он не смог среагировать должным образом и в третий раз был вынужден капитулировать.

После перерыва положение дел на льду кардинально изменилось. Если в первом периоде «Лайтнинг» владели огромным преимуществом, то во втором уже «Даллас» прибрал инициативу к рукам. Хоккеисты Рика Боунесса значительно прибавили в активности и нанесли втрое больше бросков (18), чем в ходе стартовой 20-минутки. Андрей Василевский неоднократно спасал своих партнёров, но в одном из эпизодов всё же пропустил. Александр Радулов оказался расторопнее всех на вбрасывании и откинул шайбу Джону Клингбергу, а тот сделал наброс на пятак. Джо Павелски подставил клюшку и забил. Этот точный бросок позволил ему сравняться с Майком Модано в рейтинге американских снайперов в плей-офф — 58 голов (больше забивали только Джо Маллен (60) и Бретт Халл (103).

Однако на этом Радулов не остановился и уже в третьем периоде помог «Далласу» до минимума сократить отставание в счёте. Игроки «Тампа-Бэй» несвоевременно затеяли смену и позволили соперникам организовать выход три в два. Россиянин отпасовал на того же Клингберга, а швед прострелил на Маттиаса Янмарка. Тому оставалось лишь подставить клюшку.

В активе Радулова стало 48 (21 + 27) очков в плей-офф НХЛ за карьеру, что помогло ему обойти Сергея Самсонова и выйти на 16-е место среди россиян по данному показателю. Кроме того, он превзошёл достижение Вячеслава Фетисова и сравнялся с Андреем Марковым по числу голевых передач в Кубке Стэнли.

В оставшееся время команды продолжали атаковать, но счёт остался неизменным — 3:2. Во многом это произошло благодаря отличной игре голкиперов. Василевский совершил 27 сейвов, помог «Тампе» сравнять счёт в серии и выиграть во всех шести встречах плей-офф, которым предшествовали поражения. Это стало вторым результатом в истории НХЛ, а первый принадлежит экс-вратарю «Лайтнинг» Николаю Хабибулину (семь побед).

В этом розыгрыше Кубка Стэнли Худобин сделал уже 624 сейва и по этому показателю вышел на первое место в истории «Далласа», обогнав Эда Белфура.

Хоккеистам «Тампы» всё же удалось в четвёртый раз оставить не у дел Худобина. В ходе одной из атак Михаил Сергачёв оказался неприкрытым на синей линии и мощнейшим броском прошил сетку ворот. Однако Боунесс обратился к судьям с требованием пересмотреть эпизод на предмет наличия офсайда и оказался прав. При входе в зону Блейк Коулман немного поторопился и оказался за синей линией раньше шайбы. Гол был отменён, а счёт остался прежним.

Третий матч серии пройдёт в ночь на 24 сентября.