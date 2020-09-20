35 сейвов и голевая передача: как Худобин и Радулов помогли «Далласу» обыграть «Тампу» в матче финала Кубка Стэнли

«Даллас» взял верх над «Тампа-Бэй» в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:1, а первой звездой был признан Антон Худобин. Российский голкипер отразил 35 бросков и обошёл Сергея Бобровского по числу побед в плей-офф. При этом его одноклубник Александр Радулов выступил в роли ассистента и записал на свой счёт 15-й балл за результативность.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовала финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2019/20. В преддверии первого матча «Тампа-Бэй» считалась фаворитом, но не смогла оправдать свой статус и потерпела крупное поражение от «Далласа». И если российские легионеры «Лайтнинг» запомнились не самым ярким выступлением, то их соотечественники из «Старз», наоборот, стали одними из главных творцов успеха. Форвард Александр Радулов в очередной раз был полезен в атаке, а голкипер Антон Худобин творил чудеса в воротах.

Как и подобает решающей стадии турнира, в дебюте встречи оппоненты действовали довольно осторожно. За первый период они нанесли всего девять бросков по воротам друг друга суммарно, что стало худшим результатом за последние десять лет. Лишь на один раз больше вратарей побеспокоили «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Джерси Девилз» в 2012 году. Правда, если тогда коллективы ограничились одним голом в стартовые 20 минут, то на этот раз таковых было сразу два. Автором первого из них стал 29-летний защитник «Старз» Джоэль Хэнли, отличившийся впервые в карьере. Паритет восстановил форвард «Тампы» Янни Гурд. Шайба отскочила от конька канадца и рикошетом от противника оказалась в сетке.

Но, как оказалось впоследствии, на этом успехи «Лайтнинг» закончились. Подопечные Джона Купера, хоть и довольно активно провели второй период, но ни разу не смогли заставить капитулировать Худобина, а сами дважды позволили огорчить Андрея Василевского. Действующий обладатель «Везина Трофи» старался изо всех сил, но дважды не смог выручить своих партнёров. В ходе одной из атак Радулов завладел отскочившей от борта шайбой, эффектно развернулся и отдал пас на свободного Джейми Олексиака. С первого раза тому не удалось пробить российского вратаря, но вторая попытка оказалась точной. Примечательно, что это позволило канадцу стать всего вторым защитником «Старз» с пятью голами в плей-офф. Ранее подобным достижением отметился Миро Хейсканен.

Что касается Радулова, то в его послужном списке стало восемь голов и семь результативных передач, что позволило выйти на 19-е место в гонке бомбардиров. По показателю гол + пас он сравнялся с защитником «Тампы» Виктором Хедманом (9 + 6) и коллегой шведа по амплуа из «Колорадо Эвеланш» Кейлом Макаром (4 + 11).

А за 28 секунд до сирены хоккеисты «Тампы» проспали быстрое наступление «Далласа» и позволили Йоэлю Кивиранте «расстрелять» голкипера. Первый бросок был заблокирован Михаилом Сергачёвым, а второй прошил сетку ворот Василевского. Это позволило финну стать всего лишь вторым новичком в истории клуба, отличившемся в финале Кубка Стэнли. В 2000 году подобное достижение покорилось Джону Симу.

Стоит отметить, что уже после сирены об окончании периода произошёл неприятный инцидент с участием игрока «Лайтнинг» Патрика Маруна. Форвард намеренно бросил шайбу в сторону скамейки «Старз», чуть было не попав по одному из соперников. Наказанием стали десять минут дисциплинарного штрафа для американца.

В заключительной трети матча хоккеисты «Тампа-Бэй» взвинтили темп и ринулись в наступление, начисто превзойдя соперника в активности. Подтверждением тому является соотношение бросков. Хоккеисты из Флориды 22 раза побеспокоили Худобина, но так и не смогли вновь застать его врасплох. В итоге он оформил 35 сейвов и не только помог добиться успеха своей команде, но и оформил несколько статистических достижений. Во-первых, Антон одержал 13-ю победу в плей-офф, благодаря чему превзошёл результат Сергея Бобровского и вышел на чистое шестое место среди россиян. Во-вторых, приблизился к клубному рекорду Эда Белфура по числу спасений (606) за один розыгрыш Кубка Стэнли. В активе 34-летнего вратаря всего на десять меньше.

А в самой концовке коллектив Рика Боунесса в четвёртый раз поразил ворота противника и поставил эффектную точку в первой встрече финальной серии. Шестеро полевых хоккеистов «Лайтнинг» во главе с лучшим бомбардиром плей-офф Никитой Кучеровым не смогли удержать шайбу в зоне соперника и позволили тому провести контратаку. Маттиас Янмарк здорово поборолся у борта, а Джейсону Дикинсону оставалось только попасть в пустой створ. «Даллас» разгромил «Тампа-Бэй» со счётом 4:1 и сделал первый шаг к завоеванию Кубка Стэнли.

Неудивительно, что основное внимание было приковано к голкиперу «Далласа». Худобин был назван первой звездой встречи и получил многочисленные комплименты от партнёров.

«То, что сделал для нас сегодня Худобин, — не передать словами. Потрясающая игра! Главное, было видно, как Антон получает удовольствие от матча. Он нам дал энергию. А вообще, игра Добби говорит сама за себя», — приводит слова Олексиака пресс-служба НХЛ.

Высоко отозвался о российском голкипере и главный тренер «Далласа». Боунесс назвал Худобина «отличным спортсменом» и признался, что может долго перечислять положительные качества стража ворот.

«Но тут речь совсем не о стилях игры и рассуждениях, кто как красиво делает свою работу. Просто нужно останавливать шайбы. Худобин делает всё, что в его силах, чтобы остановить каждый бросок. Сегодня мы увидели страсть в его игре, что Антон хочет побеждать, и он просто отражает броски один за одним. У него очень сильный фокус на том, чтобы остановить каждую следующую шайбу, которая прилетает к его воротам. Он здорово играет позиционно, отлично видит площадку. Но самое важное, что в Худобине есть дух соперничества. Он делает всё, чтобы останавливать шайбы. И поэтому так эффективен», — похвалил своего подопечного Боунесс.

Сам Худобин признался, что для него дебютный матч в финале Кубка Стэнли стал особенным, но при этом отметил, что необходимо не обращать внимания на статус противостояния.

«Вы знаете, я увидел трофей не сразу. Мы даже посмеялись с ребятами: «Может, просто своруем Кубок Стэнли, да и всё?» Но финал есть финал. Для меня это тоже впервой. Интересно. Но ты понимаешь, что это такие же матчи. Просто сейчас играют только две команды, и всё. Слава богу, мы победили и двигаемся дальше. Не думаю, что стоит слишком фокусироваться на том, что это финал. Просто нужно выходить и делать свою работу», — заявил Худобин.

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Помимо россиянина, звёздами встречи были признаны двое игроков оборонительного плана — Олексиак и Хэнли. Сам же Худобин высоко отозвался о своих партнёрах по команде и отметил, что каждый исполняет важную роль.

«Наши парни очень здорово зачищали пятачок, делали подборы. Хоккей — это командный спорт, правильно? Я делаю свою часть работы, они — свою. Мы здорово общаемся, и отлично видеть, когда ребята блокируют броски, убирают шайбу от наших ворот. Это было восхитительно», — сказал вратарь.

В последних четырёх матчах Худобина беспокоили не менее 32 раз, при этом процент отражённых бросков ни разу не опускался ниже отметки в 94,4%. Однако сам голкипер не считает, что ему комфортно играть, когда соперник постоянно держит его в тонусе.

«Хм, даже не знаю, что тут сказать. У меня бывают и матчи, когда по воротам бросают 20—25 раз. И мне так тоже комфортно. Не поймите меня неправильно, но и такие победы тоже хороши. Что есть, то есть. Я просто концентрируюсь на каждом следующем броске. Даже не думаю о том, сколько их будет в итоге. Просто нужно делать свою работу», — заключил Худобин.