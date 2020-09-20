Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

«Даллас Старз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии хоккейного Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Старз» отличились Джоэль Хэнли, Джейми Олексяк, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. При этом российский форвард команды Александр Радулов отметился результативной передачей. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Янни Гурд.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 35 бросков из 36.

Таким образом, «Даллас» повёл в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 1:0.

Ранее Николай Хабибулин выразил мнение, что «Тампа» является фаворитом финала Кубка Стэнли с «Далласом».