Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли
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Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе «Старз» отличились Джоэль Хэнли, Джейми Олексяк, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. При этом российский форвард команды Александр Радулов отметился результативной передачей. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Янни Гурд.
Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 35 бросков из 36.
Таким образом, «Даллас» повёл в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 1:0.
Ранее Николай Хабибулин выразил мнение, что «Тампа» является фаворитом финала Кубка Стэнли с «Далласом».