Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

Короткая ссылка
«Даллас Старз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии хоккейного Кубка Стэнли.
Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Старз» отличились Джоэль Хэнли, Джейми Олексяк, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. При этом российский форвард команды Александр Радулов отметился результативной передачей. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Янни Гурд.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 35 бросков из 36.

Таким образом, «Даллас» повёл в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 1:0.

Ранее Николай Хабибулин выразил мнение, что «Тампа» является фаворитом финала Кубка Стэнли с «Далласом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить