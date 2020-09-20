Хабибулин считает «Тампу» фаворитом финала Кубка Стэнли с «Далласом»

Обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Николай Хабибулин поделился ожиданиями от противостояния своей бывшей команды с «Даллас Старз» в финале Кубка Стэнли сезона-2019/20.

«Главное, что у этой «Тампы» есть отлаженная система. Важно, чтобы здоровыми оставались те, кто может играть. Времени сейчас у «Лайтнинг» не особо много между раундами. Если бы «Даллас» затянул серию с «Вегасом» до семи матчей, то «Тампа» отдохнула на пару дней больше. Но все получилось наоборот. Мне все равно кажется, что «Тампа» посильнее. «Далласу» придётся тяжеловато в этой серии. Но ведь никто не думал, что техасцы дойдут до финала Кубка Стэнли. А они туда вышли. Антон Худобин прилично играет, и забивающие ребята у них есть. В нужные моменты решают все. Тем не менее, предпочтение отдаю «Тампе», — приводит слова Хабибулина пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что хотел бы посмотреть каждый матч этого финала.

«Не знаю, получится ли включать хоккей ночью. Или заткну уши, чтобы не слышать результат — и посмотреть днём, будто матч проходит вживую. Но такой хоккей пропускать нельзя. Тем более впервые в истории в финале Кубка Стэнли играют два российских вратаря», — добавил бывший голкипер.

Первый матч финальной серии «Тампа» — «Даллас» состоится 20 сентября. Начало — в 2:30 мск.

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