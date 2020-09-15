Впервые за 20 лет: как Гурьянов, Радулов и Худобин помогли «Далласу» выйти в финал Кубка Стэнли

«Даллас» одержал победу над «Вегасом» в пятом матче серии финала Западной конференции НХЛ и впервые за 20 лет вышел в финал Кубка Стэнли. Подопечные Рика Боунесса взяли верх в овертайме, а российские легионеры «Старз» стали одними из главных героев встречи. Александр Радулов отметился результативной передачей, Антон Худобин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам, а Денис Гурьянов сначала выступил в роли ассистента, а затем стал автором победной шайбы.

Благодаря победе в пятом матче «Даллас» закрыл финальную серию Западной конференции НХЛ с «Вегасом» и впервые с 2000 года заслужил право побороться за Кубок Стэнли. К середине третьего периода подопечные Рика Боунесса уступали с разницей в две шайбы, но сумели переломить ход встречи и выиграть в овертайме. В очередной раз на первых ролях оказались российские легионеры «Старз» — Денис Гурьянов, Александр Радулов и Антон Худобин.

В преддверии этой игры «Голден Найтс» находились в шаге от вылета из плей-офф, поэтому их заряженность на борьбу была весьма оправданной. За первые два периода коллектив Питера Дебура заметно превзошёл соперников как в движении, так и в количестве бросков в створ ворот, которых набралось 25 штук. «Даллас» ответил скромными 14 бросками и уже на девятой минуте оказался в роли догоняющего. Ши Теодор одной передачей отрезал всю оборону противника, а Чендлер Стивенсон в ближнем бою переиграл Худобина.

У номинальных гостей игра явно не клеилась. Постоянные провалы в обороне помогали «Вегасу» раз за разом создавать опасные моменты, и лишь вдохновенная игра российского вратаря удерживала «Даллас» на плаву. В концовке первого периода он не позволил Райлли Смиту реализовать выход один на один, а затем спас команду в эпизоде с броском Пола Штястны. Американец здорово открылся на пятаке, но голкипер чудесным образом отвёл угрозу.

Тем не менее в начале третьего периода даже Худобин оказался бессилен, а положение «Старз» стало критическим. Уже на 15-й секунде всё тот же Смит получил второй шанс отличиться и на этот раз не сплоховал. Он вновь здорово прорвался по правому краю, но не стал смещаться в центр, а сразу нанёс бросок. Шайба пролетела точно над ловушкой россиянина, не успевшего должным образом среагировать.

Могло показаться, что командам светит шестой матч, но «Даллас» пошёл вперёд большими силами и уже спустя девять с половиной минут отквитал одну шайбу. В ходе массированной атаки Иса Линделл прострелил на пятак, Радулов здорово поборолся и откинул шайбу Джейми Бенну, а тот неотразимо пробил с разворота. Для канадца этот гол стал восьмым в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Что касается Радулова, то он набирает очки в третьей игре подряд — в его активе уже 14 (8 + 6) баллов за результативность в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Последние минуты основного времени и начало овертайма стали бенефисом Гурьянова. Молодой российский нападающий взял на себя роль лидера команды и в течение семи минут дважды принял участие в розыгрыше большинства — оба раза успешно. Сначала Денис ассистировал Йоэлю Кивиранте, а затем отличился сам. Форвард в стиле Александра Овечкина занял позицию в круге вбрасывания и мощнейшим броском в касание оставил не у дел Робина Ленера.

В активе Гурьянова стало девять голов и восемь результативных передач. Больше в этом плей-офф пока забивал только Бо Хорват из «Ванкувера».

«Сейчас думаю не о себе. Когда ты сидишь в раздевалке перед матчем, то размышляешь не о том, сколько у тебя голов или передач в статистике. А о том, как ты сыграешь и принесёшь пользу команде. Каждый матч для меня — это новый опыт. Я стараюсь показывать свой лучший хоккей», — цитирует Гурьянова пресс-служба НХЛ.

Примечательно, что к этой игре Гурьянов подходил не в лучшем расположении духа. После впечатляющего выступления в противостоянии с «Калгари» и удачного начала серии с «Колорадо» он не мог отличиться в семи играх подряд. Но в нужный момент россиянин сумел справиться с давлением и помог команде одержать важнейшую победу. За это он был удостоен звания третьей звезды встречи. Второй признали совершившего 34 сейва Худобина, а первой — Бенна.

«Я бы не сказал, что из-за этого (семи матчей без голов. — RT) было какое-то чувство недосказанности. Просто у нас хорошая команда, и где-то чуть-чуть не везло. Где-то, может, я думал слишком много. На самом деле даже не знаю, что тут сказать. Но очень рад, что мы сегодня победили. Рад, что забил. И рад, что будем играть в финале Кубка Стэнли», — поделился эмоциями хоккеист.

Также по теме Звёздный дуэт: как Кучеров и Василевский помогают «Тампа-Бэй» попасть в финал Кубка Стэнли Хоккеисты «Тампа-Бэй» одержали победу над «Айлендерс» во втором матче серии финала Восточной конференции НХЛ, а россияне Андрей...

Гурьянова смело можно назвать специалистом по решающим встречам. В заключительных играх серий с «Калгари», «Колорадо» и «Вегасом» он набрал восемь (5 + 3) очков, что является рекордом для новичков лиги. Кроме того, ранее лишь четырём хоккеистам удавалось отмечаться победными голами в овертайме в ходе своего первого полноценного сезона в НХЛ (Пепу Келли, Жаку Лемэру, Даррену Хелму и Адаму Хенрику).

«Даллас» стал лучшим в Западной конференции и впервые за 20 лет вышел в финал Кубка Стэнли. Коллективу из Техаса дважды удавалось добиваться подобного результата, но лишь однажды он сумел увезти домой заветный трофей. В 1999 году «Старз» обыграли «Баффало Сэйбрз» и стали чемпионами, а год спустя имели шанс повторить успех, но уступили «Нью-Джерси Девилз».

«Это чувство невозможно описать. На пути к финалу Кубка Стэнли так много препятствий. Но ты должен научиться их преодолевать. Когда ты стоишь на скамейке и видишь, как в ворота залетает шайба, выводящая тебя в финал Кубка Стэнли... Эти эмоции просто невозможно описать словами. В финал удаётся выходить очень редко, поэтому надо наслаждаться каждой минутой», — признался исполняющий обязанности главного тренера «Старз».