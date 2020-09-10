Звёздный дуэт: как Кучеров и Василевский помогают «Тампа-Бэй» попасть в финал Кубка Стэнли

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Сергей Стариков
Хоккеисты «Тампа-Бэй» одержали победу над «Айлендерс» во втором матче серии финала Восточной конференции НХЛ, а россияне Андрей Василевский и Никита Кучеров были признаны первой и второй звёздами встречи. Голкипер совершил 27 сейвов и помог команде выиграть в шестой игре подряд, а нападающий стал автором победной шайбы и вышел на третье место в гонке бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли.
Звёздный дуэт: как Кучеров и Василевский помогают «Тампа-Бэй» попасть в финал Кубка Стэнли
  • Хоккеисты «Тампа-Бэй» после победы над «Айлендерс» во втором матче финальной серии Восточной конференции
  • Gettyimages.ru
  • © Bruce Bennett / Staff

«Тампа-Бэй» продолжает путь ко второму Кубку Стэнли в клубной истории. Минувшей ночью подопечные Джона Купера обыграли «Айлендерс» во втором матче финальной серии Восточной конференции и сделали очередной шаг к заветному трофею. Главными звёздами встречи вновь стали российские хоккеисты «Лайтнинг» Андрей Василевский и Никита Кучеров.

Для хоккеистов из Флориды начало матча с нью-йоркцами получилось довольно напряжённым. Уже на 84-й секунде нападающий «Айлендерс» Мэтт Мартин оказался неприкрытым рядом с воротами соперника и застал врасплох Василевского. Бросок в дальний угол получился не самым сильным, но этого хватило, чтобы дезориентированный голкипер не уследил за движением шайбы. А уже в концовке периода болевые ощущения стал испытывать лучший бомбардир «Тампы» Брэйден Пойнт. Канадец пытался продолжить встречу, но уже по ходу второго игрового отрезка был вынужден покинуть лёд.

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К этому моменту «Лайтнинг» уже смогли восстановить равенство в счёте. Подопечные Барри Тротца оставили без опеки самого результативного защитника соперника и были мгновенно наказаны. Виктор Хедман получил передачу недалеко от синей линии и выстрелил по воротам. Шайба миновала Семёна Варламова и рикошетом от штанги залетела в сетку. Швед отличился в четвёртом матче плей-офф подряд и приблизился к рекорду Пола Коффи. В 1983 году игрок обороны «Эдмонтона» забивал на протяжении пяти встреч нокаут-раунда подряд. Таким достижением может похвастаться разве что Дастин Бафлин, но в 2010-м он выступал на позиции форварда.

Второй и большая часть третьего периодов прошли без заброшенных шайб, а на первый план вышли голкиперы команд. Василевский и Варламов творили чудеса, причём особенно ярко смотрелся действующий обладатель «Везина Трофи». В ходе одного из эпизодов он поочерёдно парировал броски Энтони Бовилье и Эндрю Лэдда из убойных позиций, а затем помешал Райану Пулоку реализовать выход один на один. За три периода он совершил суммарно 27 сейвов и был признан первой звездой встречи.

«Это хребет нашей команды, важная её часть. Он придаёт нам всем уверенность. Мы, конечно, стараемся отодвигать игру подальше от ворот, но он и сам совсем не допускает ошибок. А при быстрых контратаках соперника действует как третий защитник, что серьёзно облегчает задачу. Он сыграл здорово, а мы будем продолжать делать всё, чтобы ему было комфортно в воротах», — оценил выступление голкипера защитник «Лайтнинг» Райан Макдона.

Второй звездой встречи был назван соотечественник Василевского — Кучеров, в решающий момент заставивший капитулировать Варламова. Соперники уже начинали готовиться к овертайму, но за девять секунд до конца заключительной 20-минутки Кучеров откликнулся на передачу Макдоны и атаковал из левого круга вбрасывания. Для россиянина эта шайба стала шестой в нынешнем розыгрыше плей-офф и первой победной.

Всего в активе Кучерова стало 22 (6 + 16) очка. Это позволило ему обойти нападающего «Колорадо» Микко Рантанена и защитника «Далласа» Миро Хейсканена и выйти на третье место в гонке бомбардиров. На данный момент он уступает лишь своему одноклубнику Брэйдену Пойнту (8 + 15) и ещё одному форварду «Эвеланш» — Нэйтану Маккиннону (9 + 16).

«Сложно описать эмоции после гола Кучерова. Ради таких моментов ты играешь и работаешь. Приятно победить при таких драматичных обстоятельствах. Сегодняшний матч ещё раз доказал, что наша команда не сдаётся никогда, какой бы ни была ситуация. У нас много игроков, готовых вытаскивать матчи на жилах. И мне крайне приятно быть её частью», — заявил автор результативной передачи Макдона.

При этом сам Кучеров был предельно скромен и отметил заслугу партнёра в эпизоде с решающим голом. По его словам, он предугадал дальнейшие действия защитника, что позволило ему оказаться в нужное время в нужном месте.

«Мы увидели друг друга. Я знал, что он будет делать, а он, вероятно, знал, что сделаю я. Он сделал отличный поперечный пас, а мне только оставалось попасть в ворота... Конечно, я счастлив, но больше рад победе, а не собственно голу. Мы играем как команда и побеждаем как команда. Любой гол важен. Но сегодня у нас здорово сыграло меньшинство, Василевский хорошо сделал свою работу, мы были терпеливы и в итоге оказались вознаграждены», — признался Кучеров.

Стоит напомнить, что в первом матче серии с «Айлендерс» Василевский и Кучеров также выступили в роли одних из главных творцов успеха и помогли «Тампа-Бэй» одержать победу с разгромным счётом 8:2. Андрей отразил 22 из 24 бросков по своим воротам, а Никита принял непосредственное участие в пяти голах. Правый нападающий один раз отличился сам и четырежды выступил в роли ассистента, повторив рекорд Александра Могильного и Дениса Гурьянова. До этого лишь двум российским хоккеистам удавалось набирать пять очков в розыгрыше Кубка Стэнли.

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Кроме того, уже по окончании той игры Кучеров превзошёл два достижения, принадлежавших легендарному Мартену Сен-Луи. Вплоть до 8 сентября канадец занимал первое место в «Лайтнинг» по голам в плей-офф за всю историю (33), а также по результативным передачам в одном отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли (15). Кучеров улучшил каждый из показателей на единицу.

Кроме того, уже после первой игры с «Айлендерс» Кучеров вошёл в десятку лучших российских бомбардиров в истории плей-офф НХЛ. С 82 очками (34 + 48) он опередил Вячеслава Козлова (42 + 37), а после второй игры приблизился к девятой строчке, которую занимает Могильный. На счету бывшего нападающего «Баффало» и «Нью-Джерси» значится 86 (39 + 47) баллов. При этом в списке лучших российских снайперов Кучеров уже вышел на восьмое место и сравнялся по голам с Павлом Буре (35). 

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