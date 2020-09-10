Кучеров: больше рад победе над «Айлендерс», а не собственно голу

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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу команды над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров: больше рад победе над «Айлендерс», а не собственно голу
  • Reuters

«Конечно, я счастлив, но больше рад победе, а не собственно голу. Мы играем как команда и побеждаем как команда. Любой гол важен. Но сегодня у нас здорово сыграло меньшинство, Андрей Василевский хорошо сделал свою работу, мы были терпеливыми и в итоге оказались вознаграждены», — приводит слова Кучерова пресс-служба лиги.

«Тампа» победила «Айлендрес» благодаря голу Кучерова да девять секунд до финальной сирены и упрочила лидерство в серии (2:0). Третья игра состоится 12 сентября.

Ранее сообщалось, что Кучеров догнал Буре по шайбам в плей-офф НХЛ.

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