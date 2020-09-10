Кучеров догнал Буре по шайбам в плей-офф НХЛ

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Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на восьмое место среди россиян по голам за карьеру в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров догнал Буре по шайбам в плей-офф НХЛ
  • Reuters

Во втором матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров забросил одну шайбу, что позволило ему выйти на восьмое место среди соотечественников по данному показателю, сравнявшись с легендарным Павлом Буре (35 шайб).

Рекордсменом является форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счёту которого 69 шайб. Второе место у нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина — 63 гола.

Ранее сообщалось, что шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.

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