Кучеров догнал Буре по шайбам в плей-офф НХЛ
- Reuters
Во втором матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров забросил одну шайбу, что позволило ему выйти на восьмое место среди соотечественников по данному показателю, сравнявшись с легендарным Павлом Буре (35 шайб).
Рекордсменом является форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счёту которого 69 шайб. Второе место у нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина — 63 гола.
Ранее сообщалось, что шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.